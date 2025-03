La escuela infantil Josefina Fornell de Cádiz busca nuevo equipo

Tras un accidentado proceso de licitación hace cuatro años -que quedó desierto y que se resolvió con un procedimiento negociado sin publicidad a favor de la empresa Senda-, la escuela infantil de Cádiz Doctora Josefina Fornell se enfrenta a la búsqueda de nuevo equipo con la apertura de un periodo de presentación de ofertas que se ha iniciado este jueves 20 de marzo.

Así, en la Plataforma de Contratación del Estado se acaba de publicar la convocatoria para la concesión del servicio público de educación de esta escuela infantil municipal gaditana situada en el barrio de Astilleros, concretamente en la calle América, 1. Un proceso que parte de un canon mínimo de 6.000 euros, aunque las empresas que opten a este concurso podrán hacer una oferta mayor.

Hay que tener en cuenta que esta licitación, como es habitual en este tipo de concesión de servicios, no cuenta con un presupuesto base ya que la administración no abonará al concesionario directamente ningún precio por la prestación del servicio, no siendo así necesaria una asignación presupuestaria. Lo que sí se tiene en cuenta es el valor estimado del contrato, que en este caso se cifra en unos 2.366.923 euros.

La escuela infantil Josefina Fornell cuenta con unas 65 plazas -aunque tiene concedidas hasta 87- y cinco unidades -aunque podría tener hasta 6- repartidas en una para infantes de 0 a 1 año (con ocho puestos); dos para el alumnado de 1 a 2 años (26 plazas en total) y otras dos para los pequeños de 2 a a 3 años (con 31 plazas en total).

Una capacidad que, según detallan desde el Ayuntamiento de Cádiz en el informe que se adjunta en el procedimiento, podría tener una tasa de ocupación en torno al 73%, atendiendo a los datos registrados en los últimos cinco años donde se refleja que en los últimos dos cursos celebrados han sido 62 y 59 los alumnos matriculados.

Atendiendo a esta situación, desde el Consistorio gaditano entienden que la empresa que opte a gestionar este servicio educativo debe contar con una plantilla que, al menos, cuente con un director con titulación de maestro, especialista en Educación Infantil, 5 técnicos superiores en Educación Infantil, un auxiliar de apoyo y, al menos, un trabajador correspondiente a la categoría de administración y servicios que consideren oportuno para el mantenimiento y limpieza de la escuela infantil.

Eso sí, en el procedimiento queda recogida la obligación de la empresa adjudicataria de aumentar el personal ante la posibilidad de que se produzca un incremento de la escolarización y la apertura de una unidad más. Y es que hay que tener en cuenta que esta escuela infantil es beneficiaria del Programa de Ayuda de la Junta de Andalucía, que concede ayudas a las familias para la escolarización de los menores de 3 años, por lo que la inscripción en este centro, a priori, es bastante atractiva.

La escuela infantil doctora Josefina Fornell cuenta con los lógicos servicios de atención socioeducativa, pero además está provista de comedor y servicio de taller de juego como una posible actividad, y de forma obligatoria y gratuita se prevé en el pliego el servicio asesoramiento en la educación de niños y niñas, y de apoyo administrativo. Por estos servicios, según los cáculos realizados dese el Ayuntamiento, el ingreso que como máximo podrá tener el adjudicador anualmente es de 233.149,60 euros.

El contrato que sale a licitación se contempla por cuatro años y no se prevé ninguna prórroga.