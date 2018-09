"No entendemos por qué no todos los autobuses de la línea 5 paran en Elcano"

Madres cuyos hijos pequeños juegan al fútbol en el Complejo Deportivo Puerto Elcano se quejan de la poca frecuencia con la que los autobuses urbanos llegan hasta esas instalaciones y de que los horarios del transporte público no coinciden con los del comienzo de las actividades deportivas de sus hijos. Así, afirman que las familias que no cuentan con vehículo propio "llegamos con mucha antelación o cuando ya ha empezado el entrenamiento".

"No entendemos por qué no todos los autobuses de la línea 5 tienen parada en Elcano", manifestaba esta semana una madre en representación de un grupo de mujeres que lleva a entrenar a sus hijos los martes a las 18:45 y los miércoles a las 16:30 horas.

Contaba que en muchas ocasiones, tienen que coger un autobús que no tiene parada en el complejo deportivo y les supone "una odisea" llegar hasta allí, ya que tienen que bajarse en Zona Franca e ir andando con los niños hasta Elcano. Una de estas mujeres relataba su experiencia el pasado miércoles: "Yo vivo en el centro y he tenido que salir de mi casa a las tres y veinte de la tarde para coger el autobús que sale a las tres y media de la plaza de España, porque el siguiente que llegaba hasta Elcano no salía hasta las cinco menos veinte. Me he bajado a las cuatro en la parada de Zona Franca que está pasado el tanatorio Virgen del Rosario y luego he venido andando hasta aquí con mi hijo por la carretera. Y como yo, la mayoría de las madres". Otra añadía: "Venir aquí es perder toda la tarde, porque te llevas dos horas solo en ir y venir, para una hora de entrenamiento que tienen los niños".

Se quejaban también de que "hay semanas que no se pone el horario de los autobuses que tienen la prolongación hasta Elcano, porque lo cambian cada dos por tres. No son siempre a las mismas horas y tenemos que estar preguntándole al chófer".

Destacaban especialmente el problema que tienen los sábados, ya que afirmaban que los partidos de sus hijos comienzan a las nueve de la mañana, mientras que el primer autobús de la línea 5 que sale de la plaza de España ese día es a las 9:20 horas. "Es imposible llegar a los partidos que empiezan a las nueve e incluso a los de las diez. Si hay autobuses circulando desde las siete de la mañana, ¿por qué no ponen uno que llegue hasta Elcano antes de las nueve? No entendemos estas restricciones de horario".

Una madre recordó que también tienen problemas con los horarios de autobuses cuando sus hijos tienen cursos de vela por las mañanas y se les permite a los padres ir a verlos: "Los que no tenemos coche no podemos venir porque no cuadran los horarios de los autobuses".

Desde el Ayuntamiento aseguraban desconocer todos estos problemas y afirmaban estar dispuestos a escuchar las peticiones de estas madres, "como ya se ha hecho en otras ocasiones tanto con padres como con los clubes de fútbol, y si son peticiones razonables, se harán los ajustes necesarios".

Estas madres resaltaban también el "lamentable" estado de las instalaciones, una queja frecuente de todas las familias que acuden habitualmente al complejo deportivo. "Tanto el suelo como el césped están levantados, y no hay sitio donde resguardarse cuando llueve. ¡Hasta las máquinas de refresco están estropeadas! Y pagamos unos 20 euros de cuota por cada niño al mes", señalaba una de las mujeres. Otra sugería que se abra un quiosco para venta de bebidas y bocadillos, especialmente para los días de los partidos, "como hay en el Centro Deportivo Irigoyen".

Otra cosa que echan en falta es la presencia de personal sanitario en las instalaciones, algo que ven necesario por la cantidad de niños que pasan cada día por allí. En este sentido, desde el Ayuntamiento señalaban que según la legislación vigente, la contratación de los servicios sanitarios es competencia de los clubes deportivos y cuando se trata de un evento que se celebra fuera de temporada, es competencia de los organizadores.