Efectos de los temporales en Cádiz: retiradas tres palmeras de la plaza de San Juan de Dios

Los operarios de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cádiz han procedido a retirar tres palmeras datileras de la plaza de San Juan de Dios debido a que presentaban riesgo de caída después de las últimas borrascas y el fortísimo viento que ha soplado en la capital gaditana. El alcalde, Bruno García, ha informado de este hecho tras la reunión de la junta de gobierno local de hoy y ha asegurado que todos los árboles que se quiten en la ciudad serán repuestos.

Tras los últimos temporales, Parques y Jardines está reforzando, en palabras del alcalde, la inspección y el análisis del arbolado de la ciudad. Un estudio que se está realizando "bajo criterios de seguridad" y por el que se está decidiendo retirar ejemplares que presentan "riesgos de quebranto y rotura".

"Cada árbol que se quite será sustituido; no necesariamente por otro de la misma especie", ha dicho García, que ha señalado también que los operarios decidirán qué ejemplares se plantarán usando "criterios técnicos y poniendo el foco en la seguridad". Así, se tendrá en cuenta la ubicación de cada árbol y los efectos que un viento y un temporal como el de los últimos días podría causar en cada uno de los ejemplares que se planten nuevo.