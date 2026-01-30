Efectos de los temporales en Cádiz: retiradas tres palmeras de la plaza de San Juan de Dios
El Ayuntamiento anuncia que todos los árboles que se quiten serán repuestos
Árboles caídos en el parque Genovés de Cádiz
Los operarios de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cádiz han procedido a retirar tres palmeras datileras de la plaza de San Juan de Dios debido a que presentaban riesgo de caída después de las últimas borrascas y el fortísimo viento que ha soplado en la capital gaditana. El alcalde, Bruno García, ha informado de este hecho tras la reunión de la junta de gobierno local de hoy y ha asegurado que todos los árboles que se quiten en la ciudad serán repuestos.
Tras los últimos temporales, Parques y Jardines está reforzando, en palabras del alcalde, la inspección y el análisis del arbolado de la ciudad. Un estudio que se está realizando "bajo criterios de seguridad" y por el que se está decidiendo retirar ejemplares que presentan "riesgos de quebranto y rotura".
"Cada árbol que se quite será sustituido; no necesariamente por otro de la misma especie", ha dicho García, que ha señalado también que los operarios decidirán qué ejemplares se plantarán usando "criterios técnicos y poniendo el foco en la seguridad". Así, se tendrá en cuenta la ubicación de cada árbol y los efectos que un viento y un temporal como el de los últimos días podría causar en cada uno de los ejemplares que se planten nuevo.
