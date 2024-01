La diócesis de Cádiz quiere acompañar en el duelo

El antecedente de la pandemia

Esta Pastoral del Duelo tiene un precedente en la diócesis en la pandemia aún reciente, cuando la Pastoral de Salud puso en marcha un equipo de acompañamiento en el duelo “en este momento en el que además de la experiencia de la pérdida de un ser querido se añade la traumática experiencia de no poder despedirse de la persona querida”. “Una vivencia que, en ocasiones, conlleva una situación de duelo que ha de ser acompañada para no dar lugar a lo que conocemos como duelo patológico”, explicaba entonces la Pastoral de Salud, que anunciaba este servicio “conscientes de ello y sabiendo que no solo no podemos olvidar la perspectiva de fe, sino que se es de vital importancia”.