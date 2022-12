“Hemos demostrado que con el trabajo serio y riguroso, podemos cambiar muchas cosas”

El próximo 14 de diciembre, el personal de Administración y Servicios laboral y funcionario y el personal Docente e Investigador de la Universidad de Cádiz están llamados a votar para la elección de sus representantes sindicales. El sector de Universidad de CSIF Cádiz espera que todos ellos ejerzan su derecho activamente porque, tal y como reza la campaña del sindicato, “Tu voto tiene la última palabra”. La responsable de Universidad de CSIF Cádiz, Juana María Toro Gutiérrez, nos explica qué caracteriza a este sindicato y por qué es la mejor opción para representar a estos tres colectivos.

–¿Por qué cree que los trabajadores de la Universidad deben confiar en CSIF para que les represente?

–Nuestro propósito es continuar creciendo para poder atender de forma más rápida a toda aquella persona que necesite nuestra ayuda y asesoramiento. Queremos extender esa atención personalizada con la única intención de mejorar los problemas que afectan a todos en su día a día.

La honestidad es importante. Nosotros no engañamos a nadie, no ofrecemos cosas imposibles de realizar, y, sobre todo, no dejamos pasar por alto o miramos para otro lado cuando detectamos irregularidades. Hablamos claro y exigimos con firmeza porque no le debemos nada a nadie.

No permitimos excepciones que beneficien a unos pocos a costa de perjudicar al resto. Solo queremos que se cumpla la legislación, que los trabajadores sean tratados del mismo modo, sin discriminación y que se respeten sus derechos.

Para eso, CSIF aporta independencia, libertad de opinión, siempre respetando las ideas de cada uno, realizando un esfuerzo común para mejorar la situación del personal de la UCA y de sus afiliados, teniendo un asesoramiento sindical constante. Y por supuesto, desde la defensa a ultranza de la Universidad Pública, sin ambigüedades. Todo esto nos permitió recibir hace cuatro años un gran apoyo por parte del personal de la UCA, una satisfacción que nos cargaba de responsabilidad para no defraudar.

–¿Qué balance hace de estos últimos cuatro años?

–Estas elecciones representan el cierre a cuatro años muy complicados, condicionados por la pandemia. Tras este periodo, podemos decir que nuestra posición en los ámbitos de representación y negociación ha sido crucial en el ejercicio de la defensa del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS) y mejora de sus condiciones laborales.

Un objetivo de primer orden para CSIF ha sido la dignificación profesional del colectivo docente. Somos el único sindicato que reclama un nuevo convenio colectivo para el Personal Docente e Investigador. Estamos por la evaluación y el cobro de sexenios y quinquenios del PDI laboral temporal. Actualmente nos regimos por un convenio colectivo que data de 2008, y que, obviamente ha quedado obsoleto.

Respecto al PAS de la Universidad, es un tema prioritario para nuestro sindicato y de gran calado, el relevo generacional, la carrera profesional, carrera horizontal, jornada y conciliación de la vida laboral y complemento de productividad con carácter retroactivo desde 2019.

En la Mesa de Negociación Andaluza de Universidad que se reúne el próximo 16 de enero de 2023, vamos a exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2018 y la negociación de nuevos acuerdos, todo ello supone recuperar la capacidad negociadora de las mesas autonómicas perdida en estos últimos cuatro años.

En el ámbito de la negociación, la confianza depositada en nosotros nos ha permitido estar en todos los foros de negociación de los diferentes colectivos, tales como el comité de empresa del Personal Docente e Investigador, el comité de empresa del Personal de Administración y Servicios y la junta de personal del Personal de Administración y Servicios, la Mesa Sectorial a Nivel Andaluz y a Nivel Nacional.

–¿Cuáles son las claves de los programas con el que CSIF Cádiz concurre a estos comicios para los diferentes colectivos de la UCA?

–Tenemos muchos retos y propuestas plasmadas en nuestro programa electoral que queremos hacer realidad en los próximos años. Animamos a todos a consultar la página web del sindicato donde se pueden ver los tres programas electorales completos.

–¿Qué le diría al personal de la UCA ante las elecciones del próximo 14 de diciembre?

–Solo nos queda recordar lo imprescindibles que son en este proceso electoral ya que, con el sentido de su voto, podrán determinar el ritmo e intensidad de las futuras negociaciones con el equipo de Gobierno de esta Universidad en los transcendentales asuntos que afectan a la totalidad del personal a su servicio. CSIF concurre en estas elecciones con retos e ilusiones renovadas y esperando nos concedan su apoyo y confianza. Con este ánimo, lucharemos sin descanso para alcanzar, si así nos lo permiten, los objetivos que nos hemos comprometido a conseguir en los próximos cuatro años.

Queremos decir que, acudiendo a las urnas, hay una oportunidad de oro para que el personal salga reforzado en este proceso y que las elecciones sirvan para que sus legítimos representantes sean personas que defiendan únicamente los intereses del colectivo. El voto es determinante para decidir qué personas son las más adecuadas para defender sus derechos. Hemos demostrado que, con la reivindicación, la perseverancia y el trabajo serio y riguroso se pueden cambiar las cosas y se consiguen resultados. Como responsable del sector de Universidad de este sindicato, les pido su voto para CSIF con humildad, pero con la absoluta convicción de que no les defraudaremos. Lo que pido al personal de la UCA es que reflexione antes de introducir la papeleta en la urna, que sea consciente de que el voto no es solo un derecho, es una responsabilidad. Por ello esperamos su confianza y su voto el próximo 14 de diciembre.