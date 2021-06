Denuncian deficiencias en el estado de diversos centros municipales

El mal estado y deficiencias de algunos centros municipales como el centro El Palillero o el centro de Servicios Sociales de la calle Zaragoza han sido denunciadas a la opinión pública por la Sección Sindical de la FeSP - UGT del Ayuntamiento de Cádiz.

Así, la Junta Ejecutiva del ente sindical explica que el Centro Integral del Palillero carece de ascensor "desde aproximadamente el mes de octubre del año pasado", incumpliendo así el Ayuntamiento "con toda la normativa estatal y autonómica relacionada con los derechos de las personas con discapacidad, concretamente se está vulnerando el art. 28 del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social", especifican.

El problema se agudiza, opinan, ya que el centro "carece de una figura que centralice todas las dificultades en el mantenimiento de las instalaciones, como sería una dirección de centro o cualquier figura similar, que se encargase de las dificultades de las instalaciones".

En el Centro de Servicios Sociales de la Calle Zaragoza también están sin ascensor desde el mes de abril. "Un edificio de cuatro plantas, donde los despachos de atención al público se encuentran ubicados en la segunda y tercera planta, donde no pueden acceder las personas con algún tipo de discapacidad física o sensorial, o con movilidad reducida", denuncian desde el sindicato volviendo a incidir en la vulneración de derechos de las personas con discapacidad. "Ya no sólo por el hecho de que no pueden acceder a los despachos de atención al público, sino también, porque la trabajadora social correspondiente, les atiende en la planta baja, en el mismo despacho donde se encuentran ubicados varios auxiliares administrativos, que a la misma vez, están atendiendo a otros ciudadanos, por lo que se corre el riesgo de no guardar el sigilo profesional, la confidencialidad con la persona que es atendida, ni el secreto profesional", argumentan.

Además, este centro "carece de aire acondicionado desde hace ya un año, y sin perspectivas de soluciones a corto plazo", valoran recordando que "también hay deficiencias en el tema de la climatización en varios despachos del Centro Integral del Palillero".

Otro centro municipal que lleva sufriendo la falta de climatización, soportando elevadas temperaturas en verano y bajísimas temperaturas en invierno, es el Centro Municipal de Informática, "donde los compañeros y compañeras llevan soportando la desidia de esta Administración para solventar tan grave problema". "Por ello mismo -aseguran- interpusimos la correspondiente denuncia en la Inspección de Trabajo, y de la que esperamos una pronta resolución".

Ante la Inspección de Trabajo, también se denunció la carencia de climatización en el Centro de Servicios Sociales de la Barriada de la Paz, "donde esperamos que muy pronto comiencen las obras para la instalación de los aparatos de climatización".