La defensa de su gestión del equipo de Gobierno no convence a la oposición

El alcalde de Cádiz, José María González, ha defendido hoy la gestión realizada por el Equipo de Gobierno durante la celebración del Pleno del Estado de la Ciudad desarrollado hoy. Durante su intervención, José María González ha detallado los proyectos e iniciativas llevadas a cabo durante este mandato y ha asegurado que “el futuro de la ciudad mira al mar” en alusión al acuerdo alcanzado con la Universidad de Cádiz (UCA) para reforzar el cinturón universitario, “uno de los más ambiciosos en décadas para la ciudad”.

“Un cinturón universitario cargado de facultades, cultura, transformación y juventud. Para que los jóvenes no se vayan, para que quienes atraviesen el puente sea para venir y quedarse aquí: a formarse y a vivir”, ha descrito.

José María González ha iniciado su intervención destacando la aprobación y puesta en marcha del nuevo Reglamento Orgánico Municipal que se hizo desde el consenso “y que arroja como resultado un nuevo formato de los debates plenarios donde tienen voz las entidades sociales, donde concluye el grupo expositor las propuestas, donde se centra el mensaje y donde, en definitiva, gana el talante y el sentido democrático de los plenos”.

Entre las iniciativas realizadas, el alcalde ha destacado el desarrollo de la primera temporada de playas con los servicios remunicipalizados y la amplia programación estival en la que se han organizado más de 140 actividades inclusivas, sostenibles, variadas, para todos los públicos y bolsillos. “Tres meses que se pueden catalogar como éxito, diversificado y en consonancia con el Medio Ambiente como se ha visto con la alternativa planteada a la celebración de la barbacoas del Carranza a través de diversos escenarios.

González ha puesto de relieve el Plan de Choque contra la Pobreza Energética, “que sorprendió positivamente a la propia ministra de Transición Energética”. Un plan de “dignidad, en el que contratamos a pulmón, con nuestros recursos, a ocho personas que formamos y que se dedicaron a optimizar los recibos de más de 1.400 familias”. En esta línea se ha referido a Suministro Mínimo Vital de Agua que ha situado a Cádiz “como la única ciudad del país donde no se le corta el suministro a ningún hogar en situación de exclusión”.

El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, ha defendido el acorte en los plazos de pago a proveedores que si bien en el año 2015 era de 126,67 días ahora es de menos de dos meses. Así mismo, ha destacado que tras regularizar la situación de los trabajadores que se encontraban en fraude de ley “hemos comenzamos un taller de empleo para 25 personas desempleadas mayores de 25 años. Además, de otra escuela taller, que empezará muy pronto, centrada en el sector aeronáutico y que empleará a 25 alumnos menores de 25 años”. Del área de Patrimonio, que también dirige, ha apuntado hacia el Protocolo que ha permitido la realización de más de 170 actuaciones.

La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha señalado el “avance en políticas” de su delegación destinada que ha permitido “reforzar el trabajo con el colectivo más vulnerable de Cádiz como son las personas sin hogar. En este campo se ha referido al primer plan de inclusión de la ciudad y la próxima apertura del Centro de Baja Exigencia. En el ámbito de la enseñanza, Fernández ha asegurado que “los colegios de la ciudad tienen mejor salud que nunca con la realización de diversas obras acordadas con la comunidad educativa y con los AMPAS.

“En definitiva, podemos presumir que hoy Cádiz es una ciudad más amable que hace tres años donde se reconocen los derechos y se les da visibilidad los colectivos LGTBI con campañas como Ilustres Anóminas, donde se favorece la integración y la vida de los colectivos trans con la adaptación de la Ley Trans de Andalucía, donde se fomenta la conciliación familias con el programa de ludotecas, y donde se lucha y se pelea mediante el Plan Contra la Violencia Machista”, ha afirmado.

Por su parte, la concejala Eva Tubío ha defendido su gestión al frente de las delegaciones de Cultura, Vivienda y Salud, donde ha puesto de relieve la elaboración del Plan Municipal de Vivienda con un alto grado de participación ciudadana, la apuesta municipal para la rehabilitación de Santa María, 10 y Cruz 11 y Gregorio Marañón además de la puesta en marcha del protocolo antidesahucios que ha defendido a más de 280 familias. En el ámbito cultural ha destacado el Plan Director de Culturas Comunes y el Plan Lector entre otras. Así mismo ha defendido la participación en el Plan Local de Salud que cuenta con una amplia representación de vecinos y vecinas de la ciudad además de numerosas actividades.

El concejal de Urbanismo, Movilidad y Memoria Democrática, Martín Vila, ha afirmado que “podemos presumir de ser una de las ciudades del país que más hemos avanzado en Memoria Histórica. A los cambios necesarios en el callejero, como la Avenida 4 de diciembre, debemos dos asuntos encallados, seguramente de forma intencionada, durante el gobierno local del PP, que son las exhumaciones de la fosa común en el cementerio de San José de quienes fueron represalias en el Golpe de Estado de 1936 y las exhumaciones solicitadas por la Asociación Bebés Robados”.

En el ámbito urbanístico “hemos realizado más de 250 intervenciones para eliminar barreras arquitectónicas, para que la ciudad sea más amable, más inclusiva y accesible” ha señalado a la par que ha destacado la peatonalización de Argüelles, la recuperación de espacios con actividades como el Vive la Plaza de la Plaza de España o las obras del Carril Bici.

En referencia al Medio Ambiente, Vila se ha referido a la instalación de las primeras plantas fotovoltaicas de la ciudad puestas marcha a mediados de marzo, “que nos convierte en un referente estatal en empleo y energías renovables y en una ciudad con un aire más limpio”.

Desde la oposición, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, se ha centrado en la “falta de participación” que ha “marcado esta legislatura” para lo que ha recordado “las promesas electorales que hablaban de asambleas de barrio y de una implicación de la ciudadanía”. Así mismo, ha reprochado que “los presupuestos de 2017 fueran anulados por un juzgado”.

Desde el PSOE, Fran González, ha criticado que “pleno tras pleno se aprueben iniciativas que no se llevan a cabo” en alusión al cumplimiento de acuerdos plenarios. González ha criticado “las iniciativas que suenan bien” pero que no han transformado la ciudad y como ejemplo se ha referido al plan de Alquiles Social o al plan de Formación anunciado recientemente pero “que no cumple con el cambio que defendíais”.

González ha defendido que “gracias al Partido Socialista, el Ayuntamiento tiene presupuestos, el Ayuntamiento se pudo acoger a la EDUSI, pudo iniciar el proceso de muicipalización y tiene carril bici la ciudad”, entre otras iniciativas.

Desde el PP, Juan José Ortiz, ha asegurado que “la ciudad no presenta un estado aceptable, y si preocupa el físico más lo hace el apartado social” en relación a los asuntos sociales de la ciudad. Ortiz ha criticado la falta de inversiones en vivienda, asuntos sociales y empleo.