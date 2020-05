Cuándo se sabrá si Cádiz pasa a la fase 1 de la desescalada

Es la decisión de la que está pendiente todo el mundo. Casi todas las comunidades autónomas han solicitado su pase a la fase 1 de la desescalada a partir del lunes, enviando un informe al Ministerio de Sanidad, que ahora está valorando su resolución.

Pero ¿cuándo se conocerá el dictamen? Pues según las últimas informaciones se podría conocer en la noche de este viernes o en la mañana del sábado. Cádiz podrá saber entonces si, como ha solicitado la Junta, podrá avanzar en la desescalada.

Los pequeños comercios, la hostelería, los hoteles, dependen de esta valoración para saber si podrán empezar a retomar la actividad la próxima semana. También los ciudadanos podrían empezar a tener reuniones con algunos familiares y amigos, siempre cumpliendo las normas de seguridad. (Aquí todo lo que se podrá hacer en Cadiz si pasa a la fase 1)

El doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha explicado que habrá un informe específico de cada una de las regiones, que cree que se hará público, en el que se precisen los criterios que se han utilizado y la valoración que se ha hecho de ellos en su conjunto. "Los criterios sanitarios para pasar de fase son sanitarios, no económicos. Los criterios económicos los tendrá que dar quien corresponda y se tendrán que valorar si pesan mas o no que los sanitarios en otros grupos que no son aquellos en los que yo participo", manifestó.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha puesto hoy el acento en que la decisión sobre el paso a la siguiente fase de los diferentes territorios se tomará de forma conjunta (entre el Gobierno y las CCAA) y buscando que la decisión sea "prudente". "Yo no voy a imponer nada", ha asegurado, después de que el Gobierno aceptase una enmienda del PNV en la última prórroga del estado de alarma que fuerza al Ejecutivo a tomar esta decisión junto con el Gobierno autonómico.

El informe enviado por la Junta sobre Cádiz destaca una incidencia de la enfermedad de 4,6 casos por cada 100.000 habitantes, según las pruebas PCR, cumpliendo así con uno de los requisitos.

Simón recuerda que aún así que tenemos que ser conscientes y no tirar por tierra todo el esfuerzo realizado, animando a seguir las medidas de distancia y de precaución. "Tenemos que ser pruedente, no se está diciendo que no se pueda salir, pero que salgamos con las medidas adecuadas. Dar un paso atrás sería terrible para la población y sobre todo para los profesionales sanitarios que se han dejado la piel".