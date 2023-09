Los cruceros que pasarán por el muelle de Cádiz hasta final de 2023

Cada vez son más el número de cruceros que deciden hacer parada en el puerto de Cádiz. En los primeros seis meses del año se han realizado unas 142 escalas de cruceros en el puerto de Cádiz. Esto ha supuesto un incremento del 15,4% respecto al mismo periodo de 2022. En cuanto a pasajeros se ha notado este aumento, llegando a los 234.796 turistas en este primer semestre, casi el doble que los primeros seis meses del pasado ejercicio.

Número de cruceros que llegarán en los últimos meses del año, algunas fechas y horarios señalados

Este septiembre harán escala en la capital 32 cruceros, 19 en lo que queda de mes, siendo el más grande de todos el Arvia, con 344 metros de eslora. Este empezará su viaje en Barcelona con destino Southampton y llegará a Cádiz el día 28. De seis de la mañana hasta las seis de la tarde se encontrará en el muelle, hora a la que partirá.

Al mes siguiente, en octubre, llegarán unas 44 embarcaciones, de las cuales los barcos Arvia e Iona con similar eslora de unos 344,5 metros serán los más grandes. Sólo viéndose superados por el Odyssey of the Seas, un barco de la clase Quantum Ultra.

La clase Quantum es la tercera clase más grande de cruceros detrás de la clase Meraviglia de MSC Cruises y la clase Oasis de Royal Caribbean International. Este barco navega principalmente en el mar Caribe y cuenta con 347 metros de eslora.

El Arvia, que parte de Barcelona y llega hasta Southampton, estará de nuevo en Cádiz el día 11 de octubre y el 24 de octubre. Por su parte, el Iona estará el 3 de octubre, partiendo de Barcelona y el 17 de octubre con su origen en Lanzarote, aunque ambos con destino a Lisboa. El Odissey of the Seas llegará el 31 de octubre, con origen en la provincia de Málaga y destino Freeport, estará en Cádiz desde las 7 hasta las 16 horas.

En noviembre harán escala unos 51 cruceros, siendo el más grande el Icon of the Seas con 364, 96 metros de eslora, seguido del Symphony of the Seas con unos 361,01 metros.

Estos barcos se encontrarán en Cádiz en el caso del Symphony of the Seas, el 1 de Noviembre de 8 de la mañana a 18 de la tarde, procedente de Málaga. En el caso del Icon of the Seas, estará en el muelle los días 26 y 27 de Noviembre desde las 8 a las 19 horas.

Diciembre, por su parte, será el mes con menos cruceros, con un total de 18 barcos entre los que repite dos veces más el Iona, del total de 5 veces que visitará Cádiz en estos 4 meses. Durante este mes el barco más grande seguirá siendo el ya conocido Icon of the Seas, que llegará desde La Spezia con dirección a Miami, los días 15 y 23 de Diciembre desde las 8 hasta las 22 horas.