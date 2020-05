El estado de alarma y el consiguiente confinamiento provocó que la mayoría de universitarios que estudian fuera de sus localidades se marcharan a sus hogares y dejaran sus pisos de alquiler. Creían que sería para dos semanas, pero la epidemia prolongó el encierro hasta el punto de que los alumnos no han regresado a sus pisos. Allí se han dejado enseres, apuntes, ropa…. ante la prohibición de desplazarse impuesta por las autoridades. Se da el caso de estudiantes que han rescindido el alquiler de los pisos por la interrupción de las clases presenciales y que aún conservan en los mismos sus pertenencias. En esta tesitura también están los propietarios de estas casas que no pueden hacer nada con las pertenencias de los estudiantes sin un permiso oficial. De momento, en la fase 1 de desescalada prevista desde el próximo lunes las personas podrán desplazarse ya por la propia provincia, incluso acompañadas en coche por sus familiares, lo que ayudaría a los estudiantes a que puedan echarle una mano para cargar lo que tengan en los pisos y así desalojarlos. No ocurre lo mismo para los desplazamientos entre provincias, a la espera de ser incluidos en alguna fase de desescalada. Esto perjudica tanto a los gaditanos que estudian en otras universidades como a los alumnos de la UCA que proceden de otros lugares y tienen pisos alquilados en Cádiz.

La UCA ha trasladado a los alumnos afectados, que son un buen número, que las universidades no tienen competencias para autorizar ningún tipo de desplazamiento. “Lo único que podemos hacer, y no hemos cesado en ello desde que finalizó el periodo de confinamiento estricto, es transmitir a las autoridades la situación de necesidad de los estudiantes de volver a sus pisos/residencias para recoger, si no todos sus enseres, al menos el material escolar para poder desarrollar su actividad académica e insistir, ante la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, ante la Delegación del Gobierno en Andalucía, ante los Ministerios de Interior y de Sanidad, en que los estudiantes son trabajadores a los que se está privando de sus herramientas de trabajo”. Esto a día de día no ha dado resultado.

Recuerda la UCA que se han publicado diversos reales decretos y órdenes ministeriales que regulan la situación. “Tal vez el día 11, en Andalucía, podría acudirse a las segundas residencias. Hemos solicitado a la Subdelegación del Gobierno que al menos ese día se permita a los estudiantes acudir a sus pisos/residencias, interpretando que se trata de sus segundas residencias, al menos cuando estén en la misma provincia en que residen. No hemos obtenido por ahora ninguna respuesta”, destaca la UCA.

La Universidad de Cádiz tiene constancia de varios estudiantes se pusieron en contacto con la Guardia Civil y la Policía Nacional para informarles de que habían rescindido el contrato de alquiler y debían abandonar los pisos, por lo que necesitaban acudir a ellos a por sus pertenencias. “Y les respondieron que podrían, pero que debían llevar consigo documento de rescisión del contrato de alquiler, carné de estudiante, copia de la matrícula y documento en el que se indica que la docencia en las Universidades continuará durante el presente curso de forma no presencial. Han ido a sus pisos de alquiler, incluso en otras provincias, y no han tenido problemas. Ahora bien, siempre bajo la responsabilidad de los estudiantes, es decir, la UCA no se hace responsable de las posibles sanciones que pudieran derivarse de ese desplazamiento”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estudiantes de la UCA, Miguel Ángel Pérez, precisó que “lo hemos intentado solucionar y la UCA también, pero no tiene las competencias. Hablamos con la Subdelegación de Gobierno, la Delegación del Gobierno de la Junta, y los ministerios de Universidades, Interior y Sanidad. A día de hoy no nos dan una solución. Y tampoco se aclara nada para las próximas desescaladas”.