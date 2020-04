La decisión de concluir con las clases presenciales en las universidades aún cuando termine el estado de alarma provocará un movimiento entre los jóvenes aún no han retornado a sus domicilios. La Delegación del Gobierno en Andalucía ha trasladado a todos los rectorados andaluces un calendario que han elaborado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para controlar estos desplazamientos.

Quienes tengan vehículos propio, podrán hacerlo días 8 y 9 de abril. Y los días 10 y 11 de abril si el destino está fuera de Andalucía.

El uso del transporte público interurbano se permite para los días 8 y 9 de abril. Y para fuera de la región los días 10 y 11 de abril.

Si para el traslado se requiere de apoyo familiar, las fechas asignadas son el 10 y 11 de abril, y el 13 de abril si hay que salir de la comunidad autónoma.

En estos casos se advierte que hay que cumplir la norma en cuanto al número de ocupantes de vehículos de una misma unidad familiar: una persona por cada fila de asientos, manteniéndose la mayor distancia posible entre los ocupantes. A la vez, el motivo del desplazamiento deberá de acreditarse mediante los documentos oficiales oportunos, tarjeta de estudiante universitario y DNI.

La nota de la Delegación del Gobierno hace también referencia a los estudiantes que, residiendo ahora en el domicilio familiar prefieran retornar a su lugar de residencia durante el curso académico. En este caso aunque se "entiende las cargas económicas que supone y el problema humano", se indica que no se puede aprobar este tipo de solicitud, por lo que no serán autorizados "hasta que no se relajen las medidas establecidas".