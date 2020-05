El 13 de marzo, la empresa gaditana de ocio infantil Valle de Cuentos, ubicada en la calle Santa María de la Cabeza, cerró sus puertas. Al día siguiente se decretó el estado de alarma. 74 días después siguen cerradas sus instalaciones y clausurada su actividad. Y, lo que es peor, sin que este sector esté incluido por ahora en desescalada alguna. Se trata, por tanto, de un problema a nivel nacional que afecta a parques de ocio infantil y ludotecas.

Dice Ana Collantes, gerente de Valle de Cuentos, que el mayor problema con el que se encuentran es la conciliación laboral y familiar. “No paran de llamar padres y madres que van a empezar a trabajar y que no saben qué hacer con los niños, sobre todo ahora que llega el verano”, expone. A su juicio “nadie ha pensado qué pasa con estos niños y niñas. Este es un sector olvidado”.

“No sabemos cuándo organizarnos ni nos saben decir nada claro”, apostilla Collantes. Señala que realizó una consulta al Ministerio del Interior a través de su web. “Nos explican que no estamos en la Fase 2 y que habrá que esperar a la Fase 3 por si se recogiese nuestra reapertura en la normativa de flexibilización”.

Lamenta que hasta ahora “ningún Boletín Oficial del Estado recoge la normativa o directriz a seguir para este tipo de empresas, viéndose actualmente en un limbo legislativo que pasa factura cada mes. El sector de ocio infantil necesita que el Estado regule esta actividad para que posteriormente sean las comunidades autónomas o ayuntamientos quienes apliquen la normativa. Mientras que el Estado no los incluya dentro de las fases de la desescalada muchas familias seguirán sin poder conciliar la vida familiar y laboral”.

Según Ana Collantes “en esta incertidumbre en la que se encuentran los parques de ocio infantil y ludotecas no se explica cómo aún no se ha trasladado a través de las ruedas de prensa realizadas hasta la fecha esta cuestión al Gobierno, ni por qué los diferentes organismos competentes no se han hecho eco del problema”.

Tras exponer y elevar la pregunta a diferentes entidades, Collantes afirma que el portavoz de Educación del grupo Adelante Andalucía llevaría esta propuesta a la comisión de educación del Parlamento Andaluz en la jornada de este miércoles “para que la viceconsejera tome las medidas pertinentes y poder al fin dar una respuesta a las tantas familias que esperan la reapertura de estos centros”.

74 días en los que el perjuicio económico ha sido destacabale. “Con 20 trabajadores en ERTE y suspendidos espectáculos para ayuntamientos. Por supuesto, muchas comuniones, ahora aplazadas algunas a junio. Padres y madres nos llaman para contratarnos pero no podemos contestarles”, relata Ana Collantes. Valle de Cuentos está “sin ingresos y sin saber qué va a pasar, que es lo peor”.