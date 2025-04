Convive Cádiz denuncia los "continuos ataques político a los vecinos de Cádiz trabajadores con pisos turísticos legales"

La plataforma ciudadana Convive Cádiz, que representa a propietarios y gestores legales de Viviendas de Uso Turístico (VUT), denuncia la continuidad del "ataque político y mediático orquestado contra este modelo de alojamiento como una estrategia para desviar la atención tras años de inacción institucional en materia de vivienda asequible", lo que pretende "destruir la actividad de los pequeños gestores locales de VUT en beneficio de grandes corporaciones y fondos buitres foráneos de nuestra ciudad".

"Somos propietarios, vecinos, trabajadores. No multinacionales"

Desde esta plataforma recuerdan que Convive Cádiz no es un lobby ni una empresa hotelera ni gestiona Apartamentos Turísticos AT, sino viviendas dispersas de propietarios gaditanos que han invertido en Cádiz en fincas en ruina o locales, o que residen fuera, la gran mayoría. Está formada por "propietarios particulares, pequeños gestores, y vecinos de Cádiz, trabajadores gaditanos que han apostado por el turismo legal y responsable como forma de vida. A estos se atacan solo y no a grandes cadenas. Habría de aclarar si alguien financia este tipo de acoso".

Desde 2022 las VUT están prohibidas en suelo residencial en el casco urbano, y ya en toda la ciudad, "sin que ello haya tenido impacto en el abaratamiento del alquiler, que sigue subiendo año tras año. Los datos no dejan lugar a dudas: en Cádiz existen solo 1.408 VUT activas, menos del 2,5% del total de viviendas, y solo un 8% provienen de antiguos alquileres de larga duración", señalan. La inmensa mayoría eran "segundas residencias, locales transformados o viviendas vacías rehabilitadas".

"El verdadero problema no son las VUT, sino la ausencia de construcción de vivienda pública, la retención de suelo, y la falta de políticas estructurales. Mientras no se actúe ahí, los precios seguirán subiendo, con o sin VUT", denuncia Convive.

"Cero VPO pero sí más de 59 licencias para Apartamentos Turísticos AT (edificios turísticos completos)"

“Los ataques de partidos pretenden prohibir las licencias de VUT, mezclando y confundiendo en medios lo que son apartamentos turísticos con viviendas de uso turístico (VUT), perjudicando a pequeños propietarios locales, y beneficiando a cadenas y fondos buitres, es algo dudosamente progresista", puntualizan.

Omiten que durante el anterior mandato municipal, tras ocho años, "no se construyó ni una sola promoción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), mientras se concedieron más de 59 licencias a hoteles y apartamentos turísticos", muchos en suelos residenciales y edificios de vivienda quitando no pisos, sino bloques enteros del mercado y de los barrios de Cádiz.

La plataforma denuncia esa doble moral de quienes criminalizan a los pequeños propietarios de VUT, - empresas locales que dejan el dinero en Cádiz y a los que quieren destruir -, pero aprobaron la transformación masiva del casco urbano en beneficio de grandes operadores hoteleros y fondos de inversión de fuera de la ciudad, a los que desean seguir manteniendo destruyendo a los más débiles, las VUT, confundiendo a los ciudadanos con que son lo mismo.

“Es escandaloso: ni una solución habitacional, pero sí docenas de licencias de Apartamentos Turísticos AT de capitales foráneos. Y ahora nos señalan a los gaditanos de a pie, que alquilamos habitaciones o pisos, la gran mayoría segundas residencias, o locales transformados con un elevado coste, a los que alquilamos legalmente nuestras viviendas, como culpables del problema que ellos mismos generaron, mientras benefician a grandes corporaciones, hoteles y fondos buitres que al olor del beneficio han comprado bloques enteros y contra los que nada hacen”, añaden.

"El modelo de prohibición de VUT ya fracasó en otras ciudades"

Según Convive Cádiz "las restricciones a las VUT – que curiosamente no a los hoteles y Apartamentos Turísticos AT- impuestas en ciudades como Barcelona, Valencia o Santiago de Compostela no han servido para abaratar el alquiler ni aumentar el parque de vivienda habitual, sino que por el contrario provocaron la destrucción del tejido empresarial local turístico; la pérdida de empleo y el cierre de pequeñas empresas locales que viven de ellos; la subida de precios hoteleros; el fortalecimiento de grandes cadenas foráneas propietarias de hoteles y apartamentos que se llevan los beneficios de la ciudad, así como demandas millonarias por inseguridad jurídica o cambios de criterios ilegales".

Las soluciones

Aporta Convive Cádiz el informe de Deloitte, presentado en la Jornada Inmobiliaria de la FAEC en Cádiz, que alerta de un déficit estructural de vivienda asequible y señala el problema en todo el país, además de añadir que "Andalucía ha liderado la subida de precios entre 2020 y 2024 sin un aumento proporcional de oferta, y sin inversión en VPO".

A su entender, la solución no pasa por eliminar las VUT, sino por la promoción urgente de VPO en solares y edificios públicos; Incentivos al alquiler protegido, no castigos; separar claramente VUT legales de hoteles y Apartamentos Turísticos AT, y transformar locales vacíos en vivienda con ayudas a la rehabilitación.

Con todo, vuelven a rechazar "cualquier intento de eliminar una actividad legal como la VUT, amparada por licencias administrativas vigentes y que han supuesto muchas cargas gastos e hipotecas. La plataforma representa a propietarios particulares, gestores locales y trabajadores gaditanos, no a grandes operadores ni fondos".