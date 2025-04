“Sin pisos turísticos y sin críticas sobre turistificación tendríamos en Cádiz una mejor ocupación hotelera”

Cádiz/La ciudad de Cádiz registró la pasada Semana Santa una ocupación hotelera del 75,74% de jueves a domingo, un dato que supone un incremento solo de más del 5% respecto al año pasado, en las que las lluvias impidieron la salida de muchas procesiones . El crecimiento en el conjunto de la provincia fue de casi un 16% y se situó en más de un 81%, según los datos definitivos que maneja la Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Cádiz, Horeca Cádiz.

Entre las poblaciones que han logrado unos mejores resultados tanto absolutos como respecto al año pasado destacan Arcos, con una subida de más del 52% en relación con 2024 y una ocupación de más del 95% y Tarifa, con una subida de casi el 47% si se compara con hace 12 meses y un porcentaje total de ocupación de casi el 94%.

La atracción de los pantanos repletos de agua y de los saltos de agua y cascadas reaparecidas en la Sierra de Cádiz después de mucho tiempo secos, en el primer caso, y el buen tiempo para la práctica del kitesurf y el windsurf, en el segundo, han sido determinantes en la consecución de estos datos, explican desde Horeca.

En declaraciones a este periódico, el presidente de Horeca, Antonio de María, calificó de “normal de jueves a domingo” todos estos resultados, que se vieron afectados por en torno a un 3% de cancelaciones respecto a las primeras previsiones por los anuncios de lluvia y las precipitaciones que se registraron durante la primera parte de la Semana Santa.

"Cádiz es hoy un buen producto en casi cualquier fecha"

De María destacó que la provincia de Cádiz es hoy un buen producto en casi en cualquier fecha por la mejora y la mayor cantidad de los servicios de los que dispone y por sus precios, “los más baratos de España”. No obstante, confesó que “sin tantas viviendas de uso turístico y tantas críticas contra una falsa turistificación, la capital gaditana habría obtendría una mejor ocupación hotelera”.

“Ha sido una Semana Santa normal de jueves a domingo, tirando a una mayor afluencia de público incluso. Si no hubiera habido por medio los anuncios de agua para el martes y el miércoles que siempre disuaden al visitante, habríamos tenido una Semana Santa histórica”, dijo De María, “pero de jueves a domingo hizo un tiempo espléndido”.

Respecto al incremento en más de un 16% de la ocupación hotelera en la provincia, el presidente de Horeca sostiene con seguridad que “Cádiz es ahora mismo un buen producto para cualquier fecha del año. Hace tres décadas, como destino turístico éramos lo mismo desde el punto de vista paisajístico y de la gastronomía, pero en cuanto a servicios ahora estamos muchísimo mejor porque se han hecho hoteles nuevos, campos de golf, restaurantes nuevos, caterings y tenemos un aeropuerto nuevo. Ahora mismo Cádiz es un producto idóneo para promocionar turísticamente y la gente lo sabe y viene”.

“Lo más valioso que tiene esta provincia es que la componen 45 municipios diferentes con una gran personalidad propia cada uno y el turista está por la mañana está en Cádiz y por la tarde va a otra población y cambia completamente de panorama. Mañana puedes ir a San Fernando, pasado a Conil y el otro a Barbate o a Gibraltar. Tienes opciones diariamente. Y en diez minutos estás en otra población y en cinco días conoces diez pueblos”, subrayó.

"La provincia no engaña a nadie"

En Jerez, la ocupación hotelera ha crecido un 25%, con más de un 80% de porcentaje absoluto. “Estamos creciendo todos porque nos estamos especializando y estamos prestando atención a la promoción del turismo para que los visitantes una vez que se vayan, que sea hablando bien del destino”, apunta De María. “Porque al turismo no se le puede defraudar. La provincia no está engañando a nadie. Incluso hay veces que la gente viene y se encuentra las cosas mejor de lo que se le había dicho. Una de las cosas que sorprende a la gente del norte, del País Vasco, de Galicia, por ejemplo, es el verde de la provincia de Cádiz”, añade.

Respecto al incremento de la ocupación en Cádiz capital solo en un 5% respecto a un año de lluvias como el de 2024, De María reconoció que en 2025 debía la ciudad debía haber logrado una ocupación mayor. “Pero el año pasado tuvo una ocupación más alta que el resto de las poblaciones. ¿La causa? Son circunstancias que se nos escapan. Pero los precios seguro que no son, porque Cádiz capital y Cádiz provincia son las más baratas de toda España. En Granada un hotel está ahora más de 125 euros y en Cádiz hay hoteles de cuatro estrellas a 80 y 90. Cádiz es muy barato comparado con el resto de las ofertas turísticas de la nación”, afirma el portavoz de Horeca.

Los pisos turísticos, “una locura” de un gobierno del PP

¿Puede que haya influido la proliferación de viviendas de uso turístico?, se le pregunta al presidente de patronal hostelera. “Totalmente. Si no hubiera pisos turísticos habría una mayor ocupación de los hoteles en Cádiz capital”, responde De María sin dudarlo. “Eso lo llevamos hablando desde el minuto cero en Horeca , desde que el Gobierno del PP sacó adelante la Ley de Arrendamientos Urbanos en la que se permitía alquilar durante un mes la vivienda residencial para uso turístico. Ya dijimos que eso era una locura. ¿Cómo se iba a alquilar en régimen hotelero un piso? Los pisos se alquilaban siempre por 15 días, por un mes, vacacionalmente, en julio, agosto y septiembre”.

“Nosotros no nos pronunciamos sobre una reducción o un aumento de licencias de pisos turísticos”, aclara De María. “Lo que sí decimos es que las viviendas con uso turístico son algo que no tiene nada que ver con nosotros. Es algo que el gobierno de turno del PP metió en el mercado de alquiler. Y de aquellos polvos, estos lodos. Hablaban de que era economía colaborativa porque las familias tenían derecho a alquilar la vivienda como una ayuda. No le dieron importancia y fíjese la importancia que tiene hoy aquello. Siempre hemos sostenido en los pisos turísticos se ejerce una actividad económica, que no es economía colaborativa, porque hay una prestación de servicio mediante precio. En Cádiz solo nos ha venido bien porque hemos recuperado muchos edificios vacíos que estaban en ruinas prácticamente”, añade.

“Pero ahora tenemos hasta al PP diciendo que limita licencias de viviendas de usos turísticos, pero también de hoteles y de apartamentos turísticos. Es un disparate. Porque un hotel es una industria ¿Cómo podemos permitirnos en Cádiz que no se instalen industrias, si todos vivimos de la industria del turismo?”

“Mejorar acabando con las críticas a una turistificación que no existe”

¿En qué podemos mejorar todavía?, se le pregunta al presidente de Horeca. “Tenemos que mejorar acabando con esas críticas por parte de una minoría contra una turistificación que no existe. Lamento enormemente cuando se suele salir en los medios de comunicación denigrando el turismo en nuestra provincia y sobre todo en Cádiz capital, donde solo no se puede andar por la calle Compañía cuando hay cruceros”, dice De María. “Hacen un flaco favor a la ciudad porque las noticias se leen en todos sitios y eso puede llegar a posibles clientes que al interpretar que hay una supuesta actitud por parte de la ciudadanía contra el turismo, prefiera no venir e irse a otro sitio porque les da miedo”, añade el presidente de Horeca. De María dice sorprenderse cuando se compara Cádiz con Venecia, una ciudad que recibe nada menos que 14 millones de turistas al año.

“Creo que es lamentable que una minoría de la ciudad la que opina de esa manera, a veces con argumentos como que tiene que haber viviendas para todos o que los turistas molestan en los bloques residenciales. Pero todo eso no tiene nada que ver con el turismo. La ciudad seguramente podría obtener mejores resultados si reflejásemos lo que realmente somos: gente hospitalaria al cien por cien, porque lo que más valoran los visitantes de la provincia de Cádiz y de la capital es el buen trato de los gaditanos. Eso es cuando nos conocen, pero si no les damos opción a que vengan porque contamos que estamos echando a los vecinos y que esto es una jungla, un parque temático y todas esas barbaridades que se dicen sin ninguna contención, pues muchos no vendrán”, argumenta De María.

“Uno de los grandes eventos de la ciudad con un movimiento económico espectacular"

A juicio del portavoz de los hosteleros, bares y restaurantes han funcionado “muy bien de jueves a domingo, dentro de la normalidad. Yo he visto a más gente que nunca y me parece fantástico”, afirma De María, quien asegura que en Cádiz capital “no ha habido especialmente quejas sobre los itinerarios de los desfiles procesionales porque nos sentamos con el Ayuntamiento y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Ha habido un trabajo previo y allí donde había terrazas hubo que poner unos horarios para levantarlas y que no hubiera sorpresas y problemas con las reservas. Llevamos ya unos años consensuándolo con la Policía Local y con las cofradías. Ha funcionado muy bien”, afirma.

“La Semana Santa es uno de los grandes eventos de la ciudad por el movimiento económico espectacular que promueve a todos los niveles y, por lo tanto, estamos muy agradecidos al mundo cofrade de que se celebren estas fiestas que, aunque se hacen para toda la ciudadanía, a nosotros nos benefician. Pero somos conscientes de que la hostelería colabora también en una mayor brillantez de la Semana Santa prestando servicio al visitante. Somos necesarias ambas partes”, concluye el presidente de los hosteleros.