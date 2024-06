Más de 2.000 personas se manifiestan en Cádiz contra "el turismo masivo que nos echa de nuestras casas"

Más de 2.000 personas se han manifestado a partir de este mediodía por el casco histórico de la capital gaditana protesta contra la "especulación inmobiliaria que está generando el turismo masivo, que está expulsando a los vecinos de sus casas y de sus barrios".

Se trata de la primera manifestación de la plataforma Cádiz Resiste, creada por un numeroso grupo de ·ciudadanos hartos ya de la turistificación que estamos sufriendo", sobre todo por la proliferación de viviendas de uso turístico.

Coreando consignas como "Cádiz no se vende, Cádiz se defiende", “no es turismo, es colonialismo” y "no me da la gana que mi casera sea alemana" la marcha partió de la plaza del Palillero a las 12:00 y discurrió por la calle Columela, Plaza de las Flores, Compañía, plaza de la Catedral y el barrio de El Pópulo hasta San Juan de Dios, precisamente por uno de los circuitos más frecuentados por los turistas y por unas de las zonas más tensionadas desde el punto de vista inmobiliario por la proliferación de viviendas de uso turístico.

De hecho, durante el recorrido coincidieron con varias excursiones de turistas que grabaron la protesta con sus móviles. La marcha hizo una especial parada ante la casa en la calle Mesón de María Muñoz, de 88 años, que estuvo a punto de ser desahuciada de una finca en la persisten las viviendas de uso turístico.

La protesta culminó ante el Ayuntamiento, donde dos miembros de Cádiz Resiste leyeron un manifiesto.