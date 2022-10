El contrato de la limpieza de Cádiz vuelve a quedar en suspenso

Vuelta a empezar, por enésima vez. Como si el dado siempre enviara a la misma casilla del juego de la Oca, el contrato de la limpieza viaria y la recogida de basuras de Cádiz sigue cayendo una y otra vez en el mismo trámite. Lo que el Pleno aprueba, las empresas licitantes lo recurren y el Tribunal de Contratación determina la suspensión del procedimiento hasta resolver esos recursos. Este escenario que se ha dado en numerosas ocasiones en estos últimos años de una tortuosa tramitación ha vuelto a producirse este jueves, cuando el Tribunal de Contratación ha vuelto a comunicar la suspensión del procedimiento.

De nuevo, un recurso de la empresa Cointer -la primera adjudicataria del contrato que luego resultó excluida por un cambio de parecer del Ayuntamiento- ha derivado en esta enésima penalización del trámite para adjudicar de manera definitiva el servicio de limpieza. "Una vez interpuesto el recurso queda en suspenso la tramitación del procedimiento por ser el acto recurrido la adjudicación del contrato", precisa el tribunal al Ayuntamiento de Cádiz en la resolución dictada con fecha 11 de octubre, un día después de recibir el recurso de Cointer.

Varios son los argumentos que la empresa que quedó excluida del procedimiento después de haber sido clasificada en primer lugar ha expuesto al Tribunal dependiente de la Diputación. El primero de ellos es que habría tenido "acceso limitado" al expediente "y no ha obtenido copia de ninguno de los documentos solicitados al Ayuntamiento de Cádiz", cuestiones que asegura recoge explícitamente la ley que regula los grandes contratos de las administraciones públicas.

Entre otros documentos, Cointer reclama el informe emitido por el área de Medio Ambiente en el que se resolvía sobre los informes que previamente había presentado Cointer contra su exclusión. Así como varios aspectos relacionados con la oferta de la actual adjudicataria, Valoriza.

En segundo lugar, Cointer esgrime que la adjudicación a Valoriza incumple la ley en lo que respecta al principio de selección de la oferta más ventajosa y de una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de servicios. Cuestiones que considera quedan incumplidas "al adjudicar el Contrato a Valoriza, que es la empresa que presentó la oferta económica más elevada (casi 10 millones de euros más cara que la oferta de Cointer) y que obtuvo la peor valoración en los criterios evaluables de forma automática, quedando clasificada en tercer y último lugar", apunta Cointer, que insiste a este respectivo al señalar "la ilustrativa diferencia de puntuación obtenida por Valoriza y Cointer, puesto que la puntuación total asignada a la empresa adjudicataria supone aproximadamente la mitad de la puntuación obtenida por Cointer (541,22 puntos de Valoriza frente a los 998 puntos de Cointer)".

En tercer lugar, sostiene la empresa recurrente que el Ayuntamiento ha variado los criterios con respecto a lo establecido en el pliego de condiciones. Argumenta este extremo en el requerimiento recibido tiempo atrás para aportar unos datos económicos que según defiende Cointer no exigía el pliego de condiciones y que, de hecho, asegura que no han requerido a la nueva adjudicataria (Valoriza). Por eso, habla de una "flagrante vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación".

Ante todo ello, reclama Cointer no solo que quede sin efecto la adjudicación del contrato a Valoriza, sino que se suspenda el proceso completo de licitación y se inicie un nuevo procedimiento "en el que el Ayuntamiento estableciera unos criterios de adjudicación que permitan garantizar el cumplimiento de los principios esenciales de la contratación pública". Un nuevo procedimiento al que Cointer asegura que "estaría interesada en concurrir".

De todo ello tendrá ahora que pronunciarse el Tribunal de Contratación, que ya ha dejado en suspenso el proceso de adjudicación a Valoriza y que ha requerido al Ayuntamiento todo el expediente para estudiar esos argumentos expuestos por Cointer. El contrato de limpieza vuelve, pues, a la casilla de salida.