El consumo moderado de cerveza es bueno para el corazón

En Cádiz tenemos la saludable costumbre de acompañar siempre el vinito de final de la mañana o la cervecita de antes de comer con una de las muchas tapitas que componen los nutridos menús de los bares de nuestra ciudad. Si uno se encuentra en casa, siempre tendrá un quesito a mano o basta con un buen fuet al que acurdir. Así que hay algo que no estaremos haciendo demasiado mal.

La doctora Teresa Padró, Investigadora del Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), ha presentado el estudio “Consumo moderado de cerveza y salud cardiovascular en personas con sobrepreso”1 en las XXVI Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica y el XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. La investigación concluye que el consumo moderado de cerveza, en el marco de la Dieta Mediterránea, podría ejercer efectos positivos a la salud cardiovascular.

La evidencia científica expuesta por la doctora Padró apunta a que, para quienes mantienen hábitos alimentarios y un estilo de vida saludables, la ingesta moderada de cerveza puede ayudar a disminuir los factores tradicionales de riesgo cardiovascular y tener efectos protectores directos sobre los vasos sanguíneos.

En el estudio “Consumo moderado de cerveza y salud cardiovascular en personas con sobrepeso” se comprobó cómo dicho consumo moderado tenía relación con los efectos positivos en la función de las HDL, que incrementan su potencial de protección contra la oxidación de las LDL y fomentan un mejor transporte reverso del colesterol, lo cual puede evitar la deposición de lípidos en la pared del vaso sanguíneo. Además, en una segunda parte de este mismo estudio, se ha puesto en evidencia que el consumo moderado de cerveza disminuye la respuesta inflamatoria de la vía del inflamasoma en células del sistema inmune.

Con respecto a la investigación presentada, la Dra. Padró señala que “esta investigación evidencia que la ingesta de cerveza sin alcohol o tradicional en cantidades moderadas durante el periodo estudiado, no modifica o solo induce cambios mínimos dentro del rango de normalidad clínica en biomarcadores plasmáticos de la función hepática y renal”.

Para llevar a cabo el estudio, se realizó un diseño longitudinal cruzado en el que los participantes se dividieron en dos grupos en los que consumieron cerveza tradicional durante las primeras cuatro semanas y, posteriormente, cerveza sin alcohol. Por tanto, los participantes consumieron ambos tipos de cerveza en periodos distintos y no se recogieron alteraciones en la presión arterial o frecuencia cardiaca, tal y como ocurre con el consumo abusivo de alcohol.

Además, de acuerdo con el estudio, en sujetos con sobrepeso y un endotelio funcional, no se produjeron alteraciones tras el consumo moderado de cerveza en el índice de masa corporal, función endotelial, grado de rigidez vascular o en marcadores de inflamación sistémica.

¿A que se le llama consumo moderado?

La Dra. Padró destaca la importancia de entender el consumo de bebidas fermentadas como moderado y acompañado de alimentos, puesto que el consumo excesivo de alcohol sí tendría efectos negativos en la salud. Se considera como consumo moderado de alcohol una cerveza al día para las mujeres (alrededor de un tercio de litro) y una o dos para los hombres (aproximadamente 2 tercios de litro), según el estudio Moderate Consumption of Beer and Its Effects on Cardiovascular and Metabolic Health: An Updated Review of Recent Scientific Evidence, publicado recientemente en la revista Nutrients.

