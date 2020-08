Consejos de los dentistas gaditanos para disfrutar de una buena salud bucodental en verano

La llegada de las vacaciones supone un cambio en la rutina habitual de las personas: desaparecen los horarios, se pasan muchas horas fuera de casa, se modifican los hábitos alimenticios y se suele relajar la higiene bucodental. Para evitar que la salud oral empeore durante la época estival, el Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz aporta una serie de recomendaciones.

Higiene

La primera de ellas es cuidar la higiene bucodental. En este sentido, los dentistas gaditanos señalan que aunque sea más complicado por el cambio de rutina, hay que cepillarse los dientes al menos dos veces al día (durante 2 minutos cada vez) con pasta fluorada y usar seda o cepillo interdental por la noche. Destacan que, debido a la situación sanitaria actual provocada por la pandemia de covid-19, es imprescindible cuidar el cepillo de dientes siguiendo unas pautas: lavarse bien las manos antes y después de usarlo, limpiarlo, desinfectarlo con un colutorio, enjuagarlo y secarlo, mantenerlo protegido en su capuchón, no compartirlo nunca, alejarlo del inodoro (para evitar posible contaminación) y no almacenarlo junto a otros cepillos. Indican que cuando no sea posible cepillarse los dientes, se puede mascar chicle sin azúcar con xilitol durante 20 minutos, ya que produce saliva y ayuda a la limpieza, pero nunca sustituye al cepillado.

Hidratación

Otro consejo que ofrece el Colegio de Dentistas de Cádiz es mantenerse hidratado. "Beber mucha agua es fundamental para contrarrestar la pérdida de líquidos que se produce por la sudoración. La sensación de boca seca es el primer signo de deshidratación. Se aconseja beber dos litros de agua al día", manifiestan.

Alimentación saludable

También recomiendan alimentarse de forma saludable, con una dieta sana basada en el consumo de frutas, verduras, legumbres, pescados y aceite de oliva, evitando las comidas copiosas y procesados. Asimismo, se debe reducir al mínimo la ingesta de alcohol y evitar el tabaco.

Tampoco se debe abusar de las bebidas carbonatadas; su gran contenido en azúcar daña los dientes, por lo que hay que tratar de disminuir su consumo. Además, la mayoría son ácidas y pueden perjudicar el esmalte dental.

Precaución con el deporte

Desde el Colegio de Dentistas de Cádiz advierten que hay que tener precaución con el deporte: en vacaciones se suele practicar más ejercicio al aire libre, por eso es cuando más traumatismos dentarios se producen. Precisan que en el caso de los niños, aumentan cerca de un 30%. Por este motivo, recomiendan utilizar un protector bucal durante la práctica de deportes de contacto. Subrayan que en caso de fractura dental, hay que conservar el diente en suero salino, agua o leche, o debajo de la lengua en caso de no disponer de lo anterior, y llamar inmediatamente a un dentista para poder llevar a cabo el tratamiento más adecuado.

Cuidado con el cloro

Asimismo, hay que tener cuidado con el cloro, ya que altera el pH de la boca, favoreciendo la desmineralización de los dientes. En el caso de practicar natación de manera profesional o pasar muchas horas en la piscina, el dentista puede indicar el uso de un colutorio específico, además de cepillarse los dientes con pasta fluorada.

No abandonar los tratamientos

Los odontólogos gaditanos insisten en que no se deben abandonar los tratamientos en los periodos vacacionales: "Las férulas de descarga para el bruxismo o las de ortodoncia deben seguir usándose durante las vacaciones. Si no se utilizan las horas recomendadas por el dentista, es posible que dejen de ajustarse y habrá que hacer unas nuevas".

Proteger los labios del sol

Por último, llaman la atención sobre la importancia de proteger los labios, al igual que la piel del resto del cuerpo, de la excesiva exposición al sol con un fotoprotector adecuado para evitar que se quemen.