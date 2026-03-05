El consejero anuncia que la Fase 1 de la Ciudad de la Justicia de Cádiz saldrá a licitación "en los próximos días"

La Junta de Andalucía sigue garantizando que el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz avanza conforme a lo previsto, se desarrolla con plena normalidad, más allá de los retrasos que en la fase inicial de los trabajos han provocado los temporales de las últimas semanas. Así lo ha asegurado este jueves el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en una visita realizada a Cádiz que ha aprovechado para responder a las críticas del PSOE, que mantiene que la primera piedra colocada el pasado 15 de diciembre no se ha visto acompañada del inicio efectivo de las obras.

Dentro de esa normalidad, ha asegurado Nieto que la Fase 1 del proyecto saldrá a licitación "en los próximos días". "Antes de que acabe este mes con total seguridad, y probablemente en pocos días estará ya la licitación", ha reafirmado el consejero respecto al calendario de esta segunda fase que se centra en la consolidación de las casas de ingenieros y que tiene un presupuesto de 893.000 euros.

Conviene señalar a este respecto que el calendario inicialmente previsto por la Junta establecía que la denominada Fase 1 saldría a licitación en enero de 2026 para comenzar las obras en junio de este año y finalizar en febrero de 2027, ocho meses después. Pero iniciado ya el mes de marzo, aún no se ha producido esa licitación, que acumula por tanto dos meses de retraso respecto al plan inicial.

A este respecto, ha querido explicar el consejero que la licitación de la Fase 1 "requiere algunas conclusiones de esa fase 0" que se ha retrasado algo en su ejecución por los temporales. En el momento actual, ha indicado Nieto que en la Consejería que preside "estamos ultimando y garantizando que no está comprometida esa Fase 1 y que las actuaciones que se requieren de la 0 ya están completadas", insistiendo en que las siguientes actuaciones en los antiguos depósitos "se van a licitar en los próximos días".

Obras en marcha

Fruto de esta replanificación de la siguiente fase, ha querido el consejero responder al PSOE y a las críticas vertidas y dudas generadas en los últimos días (tanto a nivel municipal, con el pronunciamiento del portavoz del grupo municipal, Óscar Torres, como a nivel autonómico con la intervención el miércoles de la parlamentaria Rocío Arrabal) respecto a la ausencia de obras en la Ciudad de la Justicia más allá de la primera piedra del pasado 15 de diciembre.

"Que vayan hoy mismo a la antigua Tabacalera, que vean a los trabajadores que ya están operando en el muro que tenemos que asegurar, que vean lo que se ha hecho ya y que repasen y se den cuenta de que todas las actuaciones son de aseguramientos y trabajos en el exterior", ha trasladado el consejero a los socialistas, recordando que en la ciudad "hemos tenido rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora desde mitad de enero hasta prácticamente esta semana", lo que -lógicamente- ha condicionado el trabajo de esa Fase 0 que está en marcha.

Y dicho esto, ha contraatacado a los socialistas, mostrando su sorpresa por el hecho de que "quien ha sido tan condescendiente, con décadas de retraso, con décadas de abandono, con décadas de promesas incumplidas, ahora sea tan exigente". "Esa pérdida o esa forma de actuar lleva a perder toda la credibilidad y eso hace que el Partido Socialista esté como está en la ciudad de Cádiz y esté como está, o como va a estar en la provincia de Cádiz, según todas las encuestas", ha añadido José Antonio Nieto.

De hecho, ha puesto en valor el consejero que entre la Fase 0 en marcha (con un importe previsto de 130.608 euros) y la Fase 1 que, según él, se licitará este mes de marzo, "estamos hablando ya de una inversión de en torno a un millón de euros que va a suponer un avance evidente y que va a demostrar que el Partido Popular cumple, que Juanma Moreno cumple, que el Gobierno de la Junta cumple". "A Cádiz cuando desde un gobierno del Partido Popular se le han prometido cosas, algunas tan importantes como por ejemplo el puente de la Constitución, que algunos también decían que tenía retrasos y ahí está, cumple. Y cuando otros prometían cosas pues ocurre lo que ha pasado con la Ciudad de la Justicia", ha añadido el consejero, recordando que en tiempos del PSOE al frente de la Junta de Andalucía se han alcanzado "cinco proyectos presentados y promovidos, algunos con primera piedra y todos en la basura". "Ese es el crédito que uno tiene y el crédito que tiene otro", ha concluido el consejero.