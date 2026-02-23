El PSOE de Cádiz: "Estamos esperando la segunda piedra de la Ciudad de la Justicia"

El PSOE de Cádiz ha puesto el acento este lunes en la obra de la futura Ciudad de la Justicia. Una actuación iniciada el pasado 15 de diciembre con la colocación de la primera piedra, a la que acudieron el presidente de la Junta de Andalucía (Juan Manuel Moreno Bonilla) y el consejero de Justicia (José Antonio Nieto) y que según asegura el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, aún "no ha empezado".

"Estamos esperando la segunda piedra después de dos meses", ha lanzado Torres, que recuerda que el PP ya hizo algo parecido meses atrás con las viviendas de Procasa en Marconi, precisamente al lado de esta futura Ciudad de la Justicia, que tardaron meses en comenzar después de celebrar el acto de colocación de la primera piedra.

Por eso, Torres llega a la conclusión de que esa primera piedra colocada el 15 de diciembre "fue un acto preelectoral", recordando que según el calendario previsto por la Junta la denominada Fase 0 de las obras "tenía que estar terminada en abril y aún no ha empezado". "Tiene seis meses de ejecución esta fase, y ya lleva dos y no ha empezado aún", ha insistido.

Actos publicitarios

Por eso, denuncia el portavoz socialista el uso publicitario que achaca al PP en este tipo de actos y de anuncios. Algo que vincula a la ronda de visitas a obras y proyectos de la ciudad que el alcalde inició a comienzos de este 2026 y que concluyó esta pasada semana con la visita al Cementerio. "Ninguna de las diez actuaciones que ha visitado tiene una apertura inminente", ha afeado Torres, que considera estas visitas de Bruno García "otro acto publicitario", "el anuncio sobre el anuncio de lo que ya había anunciado".