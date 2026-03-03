La Junta de Andalucía asegura que no hay retrasos con la Ciudad de la Justicia de Cádiz

Juanma Moreno, junto al consejero de Justicia y el alcalde de Cádiz, en el acto de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia.

El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz sigue intacto en lo que calendario se refiere. Así lo ha asegurado la Junta de Andalucía, después de que días atrás el PSOE municipal asegurara que las obras en el antiguo complejo tabaquero no habían empezado desde que se colocó la primera piedra el 15 de diciembre.

Fuentes de la Consejería de Justicia han asegurado que el futuro equipamiento está en obras actualmente y desde esa primera piedra. Conviene recordar que por el momento se ejecuta la denominada Fase 0, consistente en una serie de actuaciones preparatorias del terreno, basadas principalmente en el desbroce de hierbas, desratización, la preparación del terreno y el derribo del muro colindante con la calle Girasol, que será de utilidad para las tareas que se llevarán a continuación en las edificaciones existentes y, sobre todo, en la construcción de ese gran edificio que albergará prácticamente la totalidad de actividad judicial.

Sí trasladan desde el gobierno autonómico que los temporales de las últimas semanas se han dejado notar en esta obra, impidiendo la ejecución de determinados trabajos previstos, sobre todo en el muro exterior. “Pero en ningún caso esto va a suponer un retraso con los plazos que tenemos previstos para la ejecución del proyecto”, aseguran las fuentes consultadas, que ratifican que en el interior de los depósitos de tabaco ya se trabaja de cara a esa futura Ciudad de la Justicia.

No obstante, nada se sabe por ahora de la siguiente fase prevista en el planning que a finales de 2025 mostró la Junta en relación a este proyecto de enorme calado. Se trata de la fase 1, cuya licitación estaba prevista para el pasado mes de enero pero de la que aún no se tienen noticias. Una fase 1 que se centraba en los trabajos de consolidación de las casas de ingenieros, que tienen una duración prevista de ocho meses y un presupuesto de 893.000 euros.

El plan inicial de la Junta marcaba la licitación de las obras en enero de 2026 para poder iniciar los trabajos en junio de 2026 y finalizarlos en febrero de 2027.

Conviene recordar que esta obra, junto a la fase 2 de rehabilitación del depósito de 1961, se consideraban esenciales para garantizar la solidez estructural de estas construcciones antes de iniciar los trabajos de edificación de la gran sede judicial, que realizará una UTE privada que correrá con todos los gastos a cambio de un canon anual que abonará la Junta hasta el año 2056. Pero esa consolidación de las casas no significa su rehabilitación, que por ahora no tiene ningún plazo ni fecha de inicio previsto, ya que será “cuando se necesite ampliar espacios” cuando se actúe en estos dos edificios que durante los primeros años de vida de la nueva Ciudad de la Justicia no tendrán utilidad alguna.