Cádiz no contará tampoco este año con el concurso de nacimientos

La ciudad de Cádiz no contará la próxima Navidad, por segundo año consecutivo, con el Concurso Municipal de Belenes. La escasa participación que se preveía, según la Asociación Gaditana de Belenistas tras ser consultada por la Delegación de Fiestas, ha provocado de nuevo la suspensión. Hay que tener en cuenta que muchos de estos belenistas montan sus nacimientos en sus domicilios particulares, y la situación sanitaria, aunque mucho mejor que en la Navidad 2020, imposibilita que estos abran las puertas a visitas. Evitar contagios se impone, de nuevo, a la tradición. Esto no quiere decir que no haya belenes este año en la capital gaditana, pues varias entidades están ultimando los preparativos para exhibirlos al público.

Por contra, Cádiz recuperará su Belén municipal después de varios años sin instalarse, según el acuerdo al que llegó el Ayuntamiento con la Asociación Gaditana de Belenistas. El nacimiento, diseñado por miembros de este colectivo, se instalará en el patio del edificio que albergó al Rectorado de la Universidad de Cádiz, que en el futuro será la sede de la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas, ahora provisionalmente en el ECCO (Espacio de Creación Contemporánea de Cádiz).

A pesar de no contar aún con una sede estable -tuvieron que marcharse de la calle Santiago por no poder afrontar el pago del alquiler- los belenistas gaditanos han podido preparar por grupos este Belén municipal. El colectivo espera poder trasladarse a las dos bóvedas que les cedió el Ayuntamiento de Cádiz en la calle San Germán, del barrio de San Carlos, aunque al ser un BIC (Bien Interés Cultural), es la Junta de Andalucía la que debe dar el visto bueno para su adecentamiento, lo que retrasará las obras, según teme la Asociación.

Los belenistas confirman que tampoco habrá Pregón de la Navidad en el Salón de Plenos del Consistorio, ya que normalmente lo encargan con cuatro o cinco meses de antelación y ante la incertidumbre por la evolución de la situación sanitaria decidieron no arriesgarse y suspenderlo.