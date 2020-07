El coro La Colonial inaugura este sábado el ciclo de conciertos del templete del parque Genovés

El ciclo de conciertos programado por el Ayuntamiento de Cádiz en el templete del Parque Genovés comienza este sábado con la actuación del coro ‘La Colonial’, que fue primer premio del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) de Cádiz de este año.

El espectáculo comenzará a las 22:00 horas y el acceso al recinto estará permitido desde las 21:00 horas. Podrán acudir al concierto las personas que lo solicitaron a las direcciones habilitadas por la Delegación de Fiestas desde el pasado lunes, después de que Fiestas haya seguido un riguroso orden de recepción de solicitudes para proceder al reparto de las invitaciones.

El aforo máximo de los conciertos en el templete del Parque Genovés se ha establecido siguiendo las recomendaciones de salud pública para evitar la propagación del coronavirus. La distribución ideada por la Delegación de Fiestas comprende pequeñas parcelas alrededor del templete –todas con visibilidad completa- en las que se ubicarían parejas de sillas, para cada par de invitaciones solicitadas.

Los conciertos en el templete del Parque Genovés son una de las novedades más significativas de la programación de verano del Ayuntamiento de Cádiz. Habrá uno cada semana y combinarán la presencia de artistas con actuaciones de los primeros premios del COAC de Cádiz 2020. Así, actuarán La Mare el 25 de julio, Sheila Blanco el 1 de agosto, el 8 de agosto le tocará el turno a Luismi Partera y el 22 de agosto hará lo propio Moisés Sánchez. El coro La Colonial inaugurará el ciclo mañana, como se ha citado, y la próxima semana ofrecerá sus coplas en el templete la chirigota Los Cadizfornia, El Cuarteto del More actuará el 15 de agosto y cerrará este programa la comparsa Oh Capitán my Capitán el día 29 de agosto.

El templete contará con una iluminación que otorgará al entorno de un mayor ambiente festivo y musical, creando una atmósfera idónea para que los asistentes disfruten en un entorno natural tan singular como el Parque Genovés de la música al aire libre en las noches del verano.