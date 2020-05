El arte en general y la música en particular se ha tenido que reinventar durante el confinamiento. Y así lo han hecho los alumnos y alumnas de Oboe y Fagot del Conservatorio de Música de Cádiz, que han puesto en marcha este divertido recital interpretando el famoso I want to break free, de Queen, de la mano de sus profesores Irene Arce, Arnau Coma y Vincent Giménez, este último al frente de los arreglos y la producción.

Con este vídeo también quieren animar a los niños y niñas gaditanos que formen parte de la familia del Conservatorio y se matriculen. El plazo de preinscripción termina este mismo lunes 1 de junio. Saludos!