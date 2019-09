Este miércoles se han celebrado concentraciones de 15 minutos a las puertas de los centros de salud de la provincia de Cádiz convocadas por el Sindicato Médico Andaluz y la plataforma Basta Ya en repulsa por las agresiones que está sufriendo el personal sanitario. En la capital gaditana, la concentración se ha secundado delante del centro de salud Mentidero y ha contado con la asistencia de la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, el hasta ahora gerente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Miguel Ballesta, y los presidentes de los colegios profesionales de enfermeros y médicos, Rafael Campos y Juan Antonio Repetto, respectivamente.

La delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, mostró su "más enérgica repulsa a esta clase de actos" y recordó que ante cualquier amenaza o agresión, tanto física como verbal, hacia los profesionales que atienden a la ciudadanía la denuncia que se curse será por la vía penal.

En este sentido, Paredes avanzó que la Consejería está trabajando en un plan específico para dar respuesta a estos lamentables incidentes que es están produciendo cada vez con más asiduidad.

Para el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, las agresiones son "una lacra" que no se pueden justificar bajo ningún concepto. No obstante, Campos cree que hay que analizar las causas y una mayor dotación de personal disminuiría las situaciones conflictivas que se producen en los centros y que, en ocasiones, dan lugar a agresiones: "La Atención Primaria ha sufrido mucho con los recortes y las plantillas están al límite, no queda más remedio que invertir en recursos humanos para aumentar las plantillas y poder así responder a las expectativas de las ciudadanía cuando acuden a un centro sanitario".

El presidente del Colegio de Médicos, Juan Antonio Repetto, manifestó su preocupación por el elevado número de casos de agresiones a profesionales que se vienen produciendo en la provincia y expresó "la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles para combatirlas". En este sentido, afirmó que "en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y una vez identificados los niveles de riesgos centro a centro, es momento de impulsar medidas concretas para hacer efectivos los mecanismos de protección de los profesionales".

Tanto el Colegio de Enfermería de Cádiz como el de Médicos disponen de sus propios protocolos para atender a los profesionales en el caso de que se vean implicados en algún tipo de agresión, ya sea física o verbal.