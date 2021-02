Concentración este sábado en el Puerta del Mar contra la privatización de la sanidad pública

Este próximo sábado, día 27 de febrero, en el marco de la jornada de protestas convocada a nivel estatal contra la privatización de la sanidad pública, las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar de Cádiz ha convocado una concentración con el lema Contra el deterioro y la privatización de la sanidad pública andaluza. Se celebrará a las 12.00 del mediodía junto a las escaleras de acceso al centro.

En un manifiesto elaborado para esta jornada, estos sindicatos recuerdan que el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, encabezado por Susana Díaz, "potenció la estrategia de conciertos con la sanidad privada, externalizó al máximo los servicios no asistenciales (mantenimiento, almacenes, lavanderías, etc.) y generalizó el funcionamiento economicista de los centros mediante su modelo de Unidades de Gestión Clínica". Pero aseguran que desde el acceso al Gobierno autonómico del PP y Ciudadanos, con el respaldo parlamentario de Vox, "esa dinámica privatizadora, que ya incentivó en su día el PSOE, no ha hecho más que crecer y multiplicarse de forma imparable".

Así, ante la situación actual, exigen "que se recupere de forma inmediata la actividad asistencial en todos los centros sanitarios públicos, poniendo, al efecto, todos los medios y medidas de seguridad que resulten precisos" porque, en su opinión, "la reducción de riesgos no puede pasar por la expulsión de los pacientes de los centros y la reducción de la actividad asistencial, sino por su pleno mantenimiento y prestación en condiciones de seguridad".

También piden "que se ponga fin a la derivación de pacientes al sector privado y se revierta al sector sanitario público todos los recursos económicos destinados a planes de choque concertados con la privada; que se destine a la sanidad pública, al menos, la mitad del superávit económico de 688 millones de euros alcanzado por la Junta, según afirma, en 2020, y que se recupere el complemento de exclusividad y que se limite drásticamente la posibilidad de trabajar de forma simultánea en el sector sanitario público y en el sector sanitario privado, especialmente en el caso de los cargos intermedios y responsablesde centros y unidades".

Otras reivindicaciones de AO y CGT son que todo el rastreo, seguimiento y atención de pacientes covid en Atención Primaria se realice con personal adicional y específicamente contratado para dicha labor; que se diseñe con urgencia un plan de recuperación de camas en los centros hospitalarios públicos, revirtiendo para la actividad asistencial todos aquellos espacios transformados durante los últimos años en despachos o dormitorios, y la realización de una auditoría urgente "destinada a investigar y garantizar el uso que se ha dado a los 1.000 millones de euros entregados por el Gobierno central el pasado año a la Junta de Andalucía para la asistencia covid, y muy especialmente sobre el derivado a conciertos con la sanidad privada y el empleado en obras y reformas estructurales, muchas de las cuales nada han tenido que ver, a nuestro juicio, con la mejora de la capacidad de actuación de la sanidad pública frente a la pandemia".