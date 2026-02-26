Un comisión de investigación municipal tendrá que esclarecer las muertes y los desalojos de personas sin hogar en Cádiz

Una comisión de investigación municipal tendrá que esclarecer quién y por qué dio la orden de desalojar "con hostigamiento" a las personas sin hogar de los parques y jardines de la ciudad y retirarles sus pertenencias bajo la vigilancia de la Policía Local según "un protocolo de la vergüenza inhumano que vulnera los derechos humanos", según una denuncia del Comité de Empresa de la UTE Infraestructura Verde Cádiz, que tiene adjudicado su mantenimiento y limpieza. Además, la misma comisión deberá investigar la causa de la muerte de cinco personas sin hogar en lo que va de año, desde enero hasta hoy, 26 de febrero de 2026.

Así lo ha aprobado el Pleno Municipal celebrado esta mañana gracias a una propuesta conjunta presentada por los grupos municipales de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) y el PSOE. Tal y como se esperaba, la medida ha salido adelante por unanimidad y con duros reproches de la oposición al alcalde, Bruno García; pero también a sus concejales de Asuntos Sociales, Pablo Otero; de Medio Ambiente, José Carlos Teruel; y de Parques y Jardines, Dolores Pavón.

Activistas del Movimiento de Personas Sin Hogar y trabajadores de la empresa encargada del mantenimiento y limpieza de los parques y jardines presentes en el público protestaron enérgicamente y exigieron al alcalde la paralización inmediata del 'protocolo de la vergüenza' y soluciones de alojamiento ya para todas las personas que lo necesiten. Un portavoz del primero de los colectivos reclamó con insistencia y urgencia un techo para una mujer y un hombre de 75 años a quienes "se les ha negado que puedan dormir en el Centro de Día Fermín Salvochea", en el que, en teoría, es posible pernoctar desde hace unas semanas. Otra activista exigió también al alcalde medidas de protección para mujeres en situación de calle "que están sufriendo abusos y agresiones sexuales". "Si funciona mal el protocolo, cámbielo ya", gritó.

Trabajadores de parques y jardines exigen al alcalde que paralice ya el "protocolo de la vergüenza" contra personas sin hogar. / Julio González

Como viene siendo habitual desde que se conoció la denuncia de los representantes de los trabajadores de parques y jardines, fue el alcalde en persona y no sus concejales quien respondió al portavoz del Movimiento de Personas Sin Hogar y a los concejales David de la Cruz (AIG), quien presentó la propuesta conjunta, y José Ramón Ortega y Óscar Torres, del PSOE.

"Habrá recursos sin límite y con presupuesto"

Bruno García volvió a negar que se esté produciendo cualquier tipo de hostigamiento contra las personas sin hogar, insistió en sostener que están aplicando el mismo protocolo que ordenó su sucesor, José María González, Kichi, en 2020, y en subrayar el incremento de los recursos que se ha implementado durante su mandato, como el Edificio Setenil, la reforma del Albergue Municipal, la ampliación a todo el año de las camas en un hostal, la apertura 24 horas del Centro de Día Fermín Salvochea y el futuro centro de acogida de la calle Soledad. "Cuando llegamos había capacidad para alojar a 50 personas y esta noche han sido 97 las que han dormido bajo techo y pronto serán otras 20 y otras 20 más", añadió

"Lo que hemos hecho es sumar, sumar y sumar; así que nadie puede decir que hemos recortado", dijo con vehemencia el alcalde, quien repitió que "habrá recursos sin límite y con presupuesto" para la atención de estas personas.

El alcalde responde a la oposición sobr las acusaciones de hostigamiento as personas sin hogar. / Julio González

David de la Cruz instó al alcalde a dejar de "buscar papeles de 2020, cuando había un equipo de calle en activo y no hubo denuncias de los trabajadores, porque entonces no se hostigaba a las personas sin hogar, como desde hace año y medio", y a paralizar ya el protocolo. El portavoz de AIG llamó con contundencia a Bruno García a una solución por la vía política de esta dramática situación mediante un plan especial y añadió in voce a la propuesta que la comisión de investigación se encargue también de esclarecer las muertes de cinco personas en lo que va de 2026.

José Ramón Ortega (PSOE) subrayó la necesidad de parar de manera inmediata el protocolo y que la labor de la comisión de investigación se amplíe a todo lo relacionado con las personas sin hogar. "Si no hay límites en los recursos una persona de 75 años no debería dormir esta noche en la calle", dijo sobre la petición del portavoz del Movimiento de Personas Sin Hogar referida un hombre presente entre el público.

"Sigue usted perdido. Porque el problema es hoy, ahora, no antes", dijo el portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres. ""Lo que pasa hoy es que han muerto cinco personas sin hogar ya en lo que va de año. La gente se muere hoy. Tiene que parar de inmediato el actual protocolo, impropio de una ciudad como la nuestra", añadió. "Son ya once las personas fallecidas en los dos años de su mandato y se han vallado zonas de la ciudad para que no puedan refugiarse. Y eso es indigno", agregó.