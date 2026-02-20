Quinta persona sin hogar muerta en Cádiz: Necesitamos ya dignas alternativas habitacionales

De nuevo nos hemos quedado sobrecogidos este pasado jueves 19 de febrero ante la quinta muerte en Cádiz de una persona sin hogar, en lo que va de año. Es una noticia muy dura y estremecedora que nos denuncia como sociedad. Estas muertes son la punta del iceberg del gravísimo problema que es el sinhogarismo.

Es urgente e imprescindible proporcionar dignas alternativas habitacionales permanentes para las personas sin hogar, dando así cumplimiento a lo que establece la Ley de Servicios Sociales de Andalucía que reconoce este derecho como garantizado y subjetivo y por la gravedad de la situación, ha de ocupar el primer lugar en la política y en la agenda municipal. Pero el sinhogarismo además tiene otros muchos aspectos que han de ser contemplados:

Muchas de las personas sin hogar, en el origen o como consecuencia de la extrema dureza de la situación del sinhogarismo, sufren trastornos mentales y/o adicciones, lo que requiere ir a su encuentro, brindándoles una atención especializada con un acompañamiento muy cercano, personalizado y frecuente. De lo contrario, no tendrá éxito.

Nos consta que a Juan, la quinta persona que ha muerto en la calle, se le ofreció que algunos recursos que rechazó, como otros han hecho anteriormente. Esto en lugar de justificarnos y tranquilizarnos, debiera cuestionarnos: ¿Por qué una persona que está sufriendo la inseguridad, el frío y la lluvia a la intemperie rechaza el alojamiento que se le ofrece? Esto es lo que tenemos que preguntarnos y dar las respuestas necesarias, como Ayuntamiento y como ciudadanas y ciudadanos.

El sinhogarismo no es un problema de “difícil solución”. Solo hay que dedicar los esfuerzos y recursos apropiados. Una persona que se cronifica en la situación de sinhogarismo, tiene más dificultades para recuperarse. Ante tanto sufrimiento no podemos mirar para otro lado sin dar respuestas durante años a personas que vemos en nuestras calles.