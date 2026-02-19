Muere otra persona sin hogar en Cádiz, la quinta en lo que va de año

Confluencia de la Alameda con la calle Zorrilla, donde ha muerto otra persona sin hogar.

El sinhogarismo sigue revelándose como un problema de difícil solución en Cádiz; una situación que viene levantando una gran polvareda en este arranque del año 2026 por la acción del Ayuntamiento, criticada en algunos sectores, y por el fallecimiento de demasiadas personas sin hogar en tan pocos días.

Este jueves ha amanecido la ciudad con otra persona sin hogar fallecida. La quinta en lo que va de año. Un hombre de 68 años refugiado en un garaje situado en la confluencia de la Alameda con la calle Zorrilla, según ha confirmado el Ayuntamiento.

Informan las fuentes municipales que en torno a la 1.30 horas de esta pasada madrugada, un ciudadano avisó a los agentes de la Policía Local que realizaban "labores de vigilancia preventiva en la zona de la Alameda Apodaca" de que su amigo (esta persona sin hogar de 68 años de edad) no respondía a estímulos.

La Policía se desplazó entonces hasta el lugar señalado, dando aviso al Centro de Coordinación Operativa (Cecopal) para el traslado de una ambulancia medicalizada, que solo pudo certificar la muerte de este hombre que dormía en la calle, y del que no se han ofrecido más datos por parte del Ayuntamiento.

Precisamente, la zona de la Alameda ya fue escenario el pasado mes de enero de otra muerte de una persona sin hogar, en este caso que dormía en los bancos de los jardines interiores. Este era el tercer caso de un año especialmente negativo en la situación de calle, posiblemente agravado por las bajas temperaturas y la lluvia constante de las últimas semanas.

Posteriormente fallecería una cuarta persona sin hogar el día 28 de enero, en este caso mientras estaba refugiada en el centro Fermín Salvochea, que había sido abierto también por la noche ante el mal tiempo.

Con esta quinta persona sin hogar fallecida, vuelven a encenderse las alarmas en la ciudad, que sigue viendo morir a la gente que duerme en la calle mientras el Ayuntamiento sigue ampliando los servicios y la atención de esta realidad que está golpeando con dureza a sus víctimas.