Los comerciantes de La Laguna, en contra de la zona verde de aparcamiento

Desde que el anterior Equipo de Gobierno, liderado por José María González, ‘Kichi’, pusiera en marcha las zonas de estacionamiento reguladas para residentes, las opiniones a favor y en contra no han dejado de resonar. La llegada del Partido Popular al poder sirvió para que Bruno García siguiera la línea marcada por Adelante Izquierda Gaditana en este tema, ampliando las zonas naranja y verde prácticamente a toda la ciudad.

La polémica ha ido acompañando cada nueva implantación y La Laguna no iba a ser menos. En esta ocasión son los comerciantes los que han alzado la voz en contra de esta medida que, en general, consideran inconveniente para sus negocios. Son muchas ya las calles de este barrio que ven sus plazas de aparcamiento rodeadas de color verde, una tonalidad reservada para residentes.

En la calle Pintor Clemente de Torres se encuentra Alma (Flores y Eventos), una floristería que tiene a Cristina Mores como propietaria. Esta empresaria, residente en San Fernando, explica que “suelo venir en coche o en furgoneta y no puedo aparcar en carga y descarga porque es máximo una hora, es decir que tengo que buscar aparcamiento y no sé donde”.

Cuenta Cristina que antes no solía tener problemas a la hora de estacionar su vehículo, pero que lo que ha decidido es trasladarse a la capital gaditana en moto. “Si no había sitio en La Laguna íbamos a Loreto o Puntales, pero ahora también tienen zona verde, por lo que ya es casi imposible aparcar”.

La propietaria de Alma (Flores y Eventos) añade que esta decisión también afecta a sus clientes porque “si vienen de fuera se ven sin aparcamiento y nos vamos a quedar solo con clientes de Cádiz. Yo tenía clientes de San Fernando y Chiclana y ahora posiblemente dejen de venir porque no van a tener donde dejar su coche ni van a pagar un parking privado”, finaliza.

En la misma calle está la Frutería Maripaz, regentada por Maripaz Barea. Esta emprendedora se mueve entre Cádiz y Paterna, donde vive, por lo que para ella contar con un vehículo es fundamental para abrir cada día su negocio. “Yo es que no sé donde aparcar. En carga y descarga no puedes tenerlo y si lo dejo en zona naranja, tengo entendido que solo puede estar unas horas y yo necesito tener la furgoneta cerca todo el día”, señala.

Maripaz Barea, propietaria de Frutería Maripaz. / Miguel Gómez

Maripaz está improvisando y dice que “dejo la furgoneta un rato en carga y descarga y luego la muevo. Ahora mismo porque estoy con mi primo, pero cuando esté sola, ¿cómo lo hago?”. “Estamos todos igual porque prácticamente los que estamos aquí somos de fuera y no sabemos qué hacer. Y con los turistas también lo hemos notado. Si vienen, aparcan y se arriesgan a llevarse una multa, no vienen. En vez de soluciones se están creando problemas”, sentencia.

José Fernández, propietario de Elegades, en la calle Velázquez, sigue la tónica de sus compañeros. “La zona verde nos afecta a todos los comerciantes. Vivo en Cádiz pero me desplazo en coche y no tengo sitio para aparcar. De momento lo dejo donde puedo y si no empezaré a venir en autobús”.

José aclara que la asociación de vecinos está moviéndose debido a las quejas y está buscando una solución para los comerciantes, aunque sea pagando. “Si viene gente de fuera y no puede aparcar, es malo para el comercio. Lo ideal sería la zona azul”, sugiere.

Más conciliador se muestra Iván Fernández, gerente de Art Hair, una peluquería y barbería ubicada en la calle Goya. “Si puedo aparcar con mi tarjeta lo veo bien, porque desde que han pintado de verde hay más sitio y se puede estacionar más rápido”.

Otra de las calles con estacionamiento regulado para residentes. / Miguel Gómez

Lo que critica este empresario es que no ha conseguido descifrar en la página de Emasa la cuantía a pagar para los no residentes y si la tarifa se extiende a cada empleado. “El problema es si cada uno de mis trabajadores tiene que pagar una cuota de 90 euros al mes”. En cuanto a los clientes, afirma que preguntó si podía tener una zona acotada para ellos, cosa que le denegaron, por lo que piensa que atraer gente “va a ser siempre un incoveniente si no hay bolsas de aparcamiento público”.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Cádiz recuerdan que en la actualidad existe una tarjeta destinada a comerciantes, que puso en marcha el anterior Equipo de Gobierno, y que cuesta 90 euros al mes, por los 70 euros anuales que pagan los residentes. Consideran que no es competitiva y muestra de ello es que tiene muy poca demanda. Por ello, se está realizando un estudio para implantar una nueva tarjeta con la que los comerciantes puedan compartir la zona verde con los residentes y tenerla activa en cuanto se extraigan las conclusiones del estudio.

En total, en La Laguna se han dispuesto 461 plazas de aparcamiento en la zona verde, un 54,3% del total.