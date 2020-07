"La Consejería de Educación obvia en la licitación de los comedores escolares los protocolos antiCOVID-19"

El pasado 29 de junio se publicó la licitación para la contratación del servicio público de comedor escolar y programa de refuerzo en alimentación infantil (PRAI) en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte mediante procedimiento abierto con expediente nº 0164/ISE/2020/SC. El órgano de contratación de dicho servicio es la Agencia Andaluza de Educación, adscrito a dicha Consejería de la Junta de Andalucía. Ante esto, la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz ha analizado el Pliego de Prescripciones Técnicas del servicio, "observando con perplejidad y sorpresa que no se ha incluido ninguna medida específica relativa a la situación de emergencia sanitaria frente al COVID-19". A la Coordinadora le preocupa "la improvisación permanente de esta Consejería, que parece vivir en un universo paralelo, la única explicación posible a su reiterada ineficiencia. Es cuanto menos asombroso que esta convocatoria obvie la pandemia mundial a la que nos hemos tenido que enfrentar durante los últimos meses, que obvie nuestra realidad cotidiana marcada ahora por una 'nueva normalidad', ignorándola por completo".

A juicio de la Coordinadora "esta convocatoria no viene ni mucho menos a ofrecer seguridad a familias y docentes, más bien nos dibuja un escenario en el que los comedores escolares no serán un entorno seguro ni para el personal contratado, ni para el alumnado usuario, ni para el resto de alumnado y profesorado con el que compartirán convivencia en el aula. Un escenario al que, por supuesto, esta comunidad escolar de la pública no está dispuesta a llegar".

La Coordinadora solicita que la licitación, que se encuentra en este momento en fase de presentación de ofertas hasta este mismo viernes, se suspenda automáticamente y se modifique el pliego técnico, teniendo en cuenta las medidas preventivas protocolarias ante el COVID-19. "Menos improvisación y más seriedad", concluye.