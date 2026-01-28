El colegio La Salle Viña de Cádiz logra su tercer premio nacional consecutivo

Por tercer año consecutivo, el colegio La Salle Viña de Cádiz se ha proclamado ganador del certamen nacional 'Gracias, profe', organizado por la Fundación Iniciativa Social de Valencia. En esta edición, el centro gaditano ha logrado impactar al jurado con una propuesta audiovisual valiente y necesaria, centrada íntegramente en la salud mental y la gestión emocional del alumnado.

Este 'triplete' histórico refuerza la posición de La Salle Viña como un centro de vanguardia que utiliza la creatividad para abordar los desafíos reales de la juventud actual, situando el bienestar psicológico en el centro del debate educativo.

El vídeo premiado destaca por su madurez al tratar temas como la ansiedad escolar y la importancia de contar con una red de apoyo docente. La pieza, creada por los alumnos Araceli, Paola, Marcos y Silvia, se convierte en un altavoz para las necesidades emocionales de los estudiantes, subrayando que el profesor es, ante todo, un guía fundamental en los momentos de vulnerabilidad.

Desde el equipo docente de La Salle Viña se ha expresado su orgullo por el trabajo de estos cuatro jóvenes: "Haciéndole hueco al galardón que ha de llegar... ¡Sí, un año más y van tres consecutivos! Gracias a nuestros alumnos por su sensibilidad y por poner voz a algo tan necesario como la salud emocional".

La obra, que ya está generando un gran impacto por su mensaje de concienciación, puede visualizarse directamente a través del canal oficial de YouTube en este enlace, donde se aprecia el talento del alumnado gaditano y su compromiso con la salud mental.