El Colegio Oficial de Médicos de Cádiz de hoy

El Colegio Oficial de Médicos de Cádiz cumple 125 años. Una corporación de derecho público que regula el ejercicio profesional, que con su Código de Deontología refleja el compromiso que la profesión adquiere con los pacientes y que obliga a toda la profesión médica, en cualquier área o ámbito en el que trabajen, asistencial, docente, investigador y, por supuesto, en el de la gestión y responsabilidad sanitaria.

El ejercicio de la Medicina siempre se ha encontrado con grandes retos y el momento actual no iba a ser menos, un momento en el que la profesión se enfrenta a la dilución de sus competencias. Nos encontramos con el riesgo real de que se normalice el intrusismo, obviándose que el tratamiento es inseparable del diagnóstico y que ambos implican una responsabilidad que adquiere la profesión médica tras un mínimo de 11 ó 12 años de formación. Por eso la defensa de la profesión es hoy día una tarea esencial para el Colegio de Médicos. Velar por unas competencias exclusivas basadas en la evidencia científica y en el rigor son la garantía de la seguridad del paciente y de la calidad asistencial.

No es la única tarea a la que nos enfrentamos. El auge de las pseudociencias, las pseudoterapias alimentadas por la facilidad de acceso a los medios de comunicación social que afectan negativamente a la relación médico-paciente y a la salud de nuestros conciudadanos, se convierten en un grave riesgo para la ciudadanía. Desde el Colegio se está atento para denunciar todas aquellas prácticas acientíficas; también llevando campañas formativas e informativas que alerten a nuestra sociedad de las graves consecuencias de seguirlas.

O la defensa de la profesión médica frente a las agresiones. Recientemente hemos lanzado la campaña ‘Ante agresiones, actúa’. Y actuar es denunciar en el Colegio cualquier tipo de agresión, física pero también amenazas, insultos, que también son agresiones, sabiendo que el Colegio va a estar con la colegiación en todo momento, apostando por su prevención mediante la formación, y en las actuaciones legales cuando se hayan producido.

Además, la profesión médica es la interlocutora imprescindible para abordar los problemas de nuestro sistema de salud. Nadie mejor que sus profesionales conocen sus fortalezas y debilidades. Posiblemente nos encontremos ante un momento crítico, en una situación de cambio, tanto por la demanda como por los recursos disponibles. Por eso desde el Colegio ofrecemos nuestra colaboración a las administraciones, pidiendo que se nos escuche, en un diálogo constante para ayudar a resolver los problemas que afectan al ejercicio profesional, tanto en el sector público como en el privado, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria y en todos los otros ámbitos de desempeño, en aras de una más eficaz, eficiente, justa y equitativa asistencia. Porque sin la profesión médica es imposible la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario. En nuestra agenda está el planteamiento y defensa, ante los poderes públicos, de problemas acuciantes, como los relativos a la demografía médica, en especial en determinadas especialidades y ámbitos, las condiciones en las que se desenvuelve el ejercicio de la Medicina, la precariedad laboral, los puestos de difícil cobertura, la imprescindible coordinación eficaz y eficiente de la atención primaria y la hospitalaria... En la agenda del Colegio están todos ellos con la demanda continua de que se nos escuche y nos tengan en cuenta para la mejor toma de decisiones.

Por delante se nos presenta el reto de la incorporación de la Inteligencia Artificial y de la Telemedicina, avaladas por la precisión diagnóstica y la rapidez de respuesta, pero ambas esclavas de la deshumanización de la asistencia médica, y con serios problemas éticos y deontológicos.

Sin olvidar los servicios a la profesión. La formación acreditada, que debe ser reconocida y valorada. Una formación que también se extienda a la población, al buen uso de los recursos sanitarios, a que la ciudadanía sea parte de la sostenibilidad del sistema. Avanzamos en nuestra modernización, en la transformación digital, en nuestro compromiso con el medio ambiente, o contra el sesgo de género en la asistencia sanitaria. Y nuestro compromiso con la colegiación. La solidaridad con los compañeros y compañeras que lo necesitan, con atender a su salud, con la asistencia jurídica, con el apoyo a nuestra colegiación cooperante y voluntaria, con la colaboración de nuestros seniors en la mentorización de la juventud, con los programas de acción social para la colegiación más vulnerable, con las actividades socio-culturales y con tantos otros servicios de apoyo colegial.

El Colegio de Médicos continúa hoy con su compromiso hacia todos sus profesionales que, a pesar de todas las dificultades con las que se encuentran, hacen realidad día a día que el término “vocación” cobre auténtico sentido. Muchas gracias a todas las personas que conforma el Colegio de Médicos de Cádiz.