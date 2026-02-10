El Colegio de Dentistas de Cádiz entrega al doctor Óscar Castro la Medalla de Oro de la institución

Las adversas previsiones meteorológicas de este fin de semana llevaron al Colegio de Dentistas de Cádiz a suspender la celebración de Santa Apolonia. Su presidente, el doctor Ángel Carrero, envió un escrito a los invitados explicando que “celebrar una fiesta coincidente con la catástrofe y el drama que están sufriendo algunas poblaciones de nuestra provincia, han hecho que adoptemos esta decisión que espero consideréis también acertada como ejercicio de prudencia y solidaridad. En principio, procedemos a su aplazamiento a una fecha aún por determinar”.

Lo único que decidieron mantener, de forma íntima y a puerta cerrada, fue la entrega de la Medalla de Oro del Colegio al doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, puesto que ya había viajado hasta Cádiz. “Dada la complicada situación que están viviendo muchos ciudadanos, no podíamos seguir adelante con la celebración como si nada. El doctor Carrero ha tomado la decisión correcta de aplazar la celebración de nuestra patrona a otro momento. No obstante, y sea como sea su forma de entrega, recibir esta Medalla de Oro es un honor inmenso y una emoción difícil de describir. Cádiz ocupa un lugar muy especial en mi corazón por su hospitalidad y su compromiso firme con la defensa de la salud bucodental de los pacientes", dijo el doctor Castro.

El presidente del Consejo General dedicó unas palabras de especial afecto a Ángel Carrero, de quien destacó su “lealtad, honestidad y su forma constructiva de entender la representación colegial", y subrayó el orgullo de contar con él en el Ejecutivo nacional. Asimismo, ensalzó el legado del doctor Ángel Rodríguez Brioso, presidente de honor del colegio gaditano, como un "ejemplo de constancia y amor por la profesión".

El doctor Castro también trasladó un mensaje de optimismo sobre uno de los retos históricos de la profesión: la creación de las especialidades. Así, aseguró que el objetivo está hoy más cerca que nunca gracias a un trabajo colectivo que ya cuenta con el respaldo de nueve comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía. “La semana pasada, los presidentes de las seis sociedades científicas que han propuesto la creación de especialidades odontológicas enviaron las memorias de solicitud al Ministerio de Sanidad, cumpliendo así uno de los pasos fundamentales que especifica el Real Decreto 589/2022. No es una promesa vacía: es un objetivo compartido que estamos construyendo entre todos. Las especialidades odontológicas están cada vez más cerca", afirmó.

Por último, Castro Reino quiso destacar la figura del dentista como un pilar fundamental de la salud pública, apelando a la unidad del colectivo: “Somos una profesión preparada, responsable y profundamente comprometida con la sociedad. Estamos aquí para servir, para cuidar, para garantizar una salud bucodental óptima, siempre desde la ética profesional y la máxima calidad asistencial. Esa es nuestra razón de ser y ese es el compromiso que no podemos ni debemos abandonar”.