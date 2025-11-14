Cierra de nuevo Entre Catedrales por las filtraciones de la lluvia, a la espera de su reparación integral

El espacio ahora expositivo Entre Catedrales ha tenido que cerrar sus puertas una vez más por las importantes filtraciones que ha sufrido como consecuencias de las fuertes lluvias de estos días provocadas por la borrasca Claudia. No es la primera vez que se inundan estas instalaciones que fueron inauguradas hace poco más de un año con la exposición sobre rituales funerarios en torno al monumento funerario del siglo VI a.C. de la Casa del Obispo, y que forman parte del acceso de entrada al yacimiento arqueológico que abrió por fin sus puertas tras once años de clausura con motivo del festival 'Orgullos@s de nuestra historia'.

Según apuntan fuentes municipales, tras las filtraciones que se produjeron el año pasado, "se hicieron unos trabajos puntuales para sellar la zona y de forma paralela se empezó a tramitar un proyecto que diera una solución definitiva a las goteras". Concretamente se trata del proyecto de reparación de la visera que salió a licitación en julio y se adjudicó en octubre por un importe de 32.000 euros. "Justamente el pasado miércoles se firmó el acta de replanteo con la empresa y, si el tiempo lo permite, está previsto que empiecen a trabajar la semana que viene", añaden en relación a la puesta en marcha de estos trabajos, pues las actuaciones puntuales del pasado año no han logrado reparar la situación.

Según los técnicos municipales, esta nueva obra permitiría por fin "solucionar el problema de estas filtraciones que existen al no haber un sellamiento estanco entre la fachada de Casa del Obispo y Entre catedrales Por este motivo, y dado el inminente arranque de la obra, Entre Catedrales permanecerá cerrado al público durante el tiempo en que se desarrollen, mientras que la Casa del Obispo permanecerá abierta con normalidad.

Además de esta actuación, Mantenimiento Urbano afrontará próximamente la reparación de otras pequeñas filtraciones que hay en otras zonas de esta misma parte de Entre catedrales, por lo que se va a proceder a impermeabilizar toda la parte superior.

A la espera de la reapertura de las salas cerradas

Otra de las actuaciones importantes que espera el yacimiento arqueológico el próximo 2026 es la reapertura de la zona donde se encuentran la parte de cisternas romanas y la base de un monumental edificio también de época romana cerrado al público, alrededor del 15 por ciento del enclave, al tratarse del espacio en peor estado en cuanto al continente, tras la marcha de la antigua concesionaria. Los restos arqueológicos se han mantenido en muy buen estado de conservación, pero es necesario acometer las labores de limpieza, así como el adecentamiento de las pasarelas y la instalación de cartelería y cuya fecha de inicio aún no se ha contemplado.

Sí que llegará antes la cartelería que faltaba por integrar en el circuito, que ya está en la imprenta y se colocará inminentemente. Se trata de cartelería básica e identificativa en español e inglés para que los visitantes vean los periodos a los que corresponden, pues se trata de un yacimiento con muchas capas de historia superpuestas que alcanzan desde la época fenicia del principio del recorrido, hasta el siglo XVI. "Para distinguir si está viendo los establos o corrales del siglo XVI perteneciente a la parte del edificio del palacio episcopal, o los restos de época romana como el criptopórtico, faltaba señalización básica y se va a instalar próximamente en cartón pluma en español e inglés", explicaba el arqueólogo municipal, José María Gener.