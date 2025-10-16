La Casa del Obispo se sigue renovando con nueva cartelería y la mejora exterior del edificio

Aunque la Casa del Obispo cogió el tren de la celebración del festival 'Cádiz romano' abriendo por fin sus puertas al público tras once años de cierre, no lo hizo al cien por cien y continúa poniéndose a punto. En esas está el área de Mantenimiento Urbano y de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, que sigue dotando de mejoras al yacimiento arqueológico fundamentalmente en el sistema de cartelería y algo de panelería que restaba, además del de vigilancia.

Así lo confirma el arqueólogo municipal José María Gener, quien apunta que "la cartelería que faltaba ya está en la imprenta y se colocará próximamente". Puntualiza que se trata de cartelería básica e identificativa, "para que los visitantes vean los periodos a los que corresponden", pues se trata de un enclave con muchas capas de historia superpuestas que alcanzan desde la época fenicia del principio del recorrido, hasta el siglo XVI. "Para distinguir si está viendo los establos o corrales del siglo XVI perteneciente a la parte del edificio del palacio episcopal, o los restos de época romana como el criptopórtico, faltaba señalización básica y se va a instalar próximamente en cartón pluma en español e inglés".

El nuevo circuito cronológico "relativo", que es inverso al que existía hasta su última etapa abierta, se ilustra en los tres vídeos con recreaciones en 3D de cómo sería el este conjunto de templo o templos, el origen y los diferentes usos. "Pero si algún usuario asiste y no quiere ver los vídeos, puede saber qué restos está observando". Una información que se completa con varios paneles a los que se sumará uno nuevo también próximamente en la sala de pinturas; así como con la exposición con ilustraciones de Fabio Castro sobre la vida en lo que fue el santuario salutífero de Gades, una especie de templo para la salud al que la ciudadanía acudía para orar y rendir culto a su dios.

En 2026 reabre la zona romana cerrada

La Casa del Obispo abrió a finales de septiembre con una parte de su recorrido aún clausurado, un total del 15 por ciento. Se trata de una zona que tras la recuperación del yacimiento arqueológico por parte del anterior equipo de gobierno hace cuatro años estaba repleta de escombros sobre los restos, "aunque solo se trata de destrozos en el continente, no en el contenido, pues los restos se encuentran en muy buen estado de conservación", señala Gener. Un espacio en el que se encuentran tanto las cisternas romanas de época republicana, los restos de la cimentación y parte del pódium de un templo romano y los restos de una vivienda fenicia del siglo VIII a.C. de la que se consevan los muros.

La actuación que se va acometer en este tramo a lo largo de 2026 consiste en "la limpieza de los restos y la dotación de iluminación y mejora de las pasarelas, con nueva cartelería y la inclusión posiblemente de un nuevo vídeo, siguiendo el mismo criterio que en el resto del yacimiento arqueológico, que también se ha dotado recientemente de sistema de vigilancia.

También se encuentra en fase de ejecución el cierre de la visera de la plataforma Entre Catedrales con el edificio, que vuelve a encontrarse en mal estado, por lo que "se va a instalar un sistema más duradero que requiera menos mantenimiento y que evite las filtraciones".

Horarios de visitas

El horario de visitas de la Casa del Obispo es de 9.00 a 18.00 de lunes a viernes, y de 9.30 a 14.00 los sábados. La intención del Ayuntamiento de Cádiz es que salga a licitación pública para su gestión, aunque de momento y para no demorar la apertura definitiva al público tras once años de cierre abrirá con los recursos y personal municipal.