La chirigota del Canijo tampoco estará en el Concurso de 2019

Otra mala noticia para el Carnaval 2019. La chirigota de Antonio Pedro Serrano El Canijo tampoco estará en el Concurso del Falla, según anunciaba ayer el autor sevillano en las redes sociales. El coplero aseguraba no encontrarse "inspirado para volver a hacer una chirigota. No hay otra razón. Es así. Aún no sé lo que haré el año que viene, desde luego una chirigota no porque de hacerla la haría con mi grupo". Serrano añadía que "lo más seguro es que descanse, aunque tampoco lo sé porque me conozco y sé que el carnaval me tira mucho. Es una decisión madurada. No haré una chirigota en 2019. Gracias a todos y gracias siempre al Carnaval de Cádiz y a Cádiz por lo que me hacen sentir cada día".

En declaraciones a Diario de Cádiz dijo que no se veía "fino" para acometer un nuevo proyecto, evitando así "llevar a los míos a una situación en la que no merecen estar". El Canijo decide dejar de momento la modalidad precisamente después de alcanzar este año la final del COAC con '¡Qué caló!', a la que no accedía desde 2011 con 'Ricas y maduras'. "Llegar a la final estuvo bien, pero las sensaciones son otra cosa", indicaba. Serrano, con tres primeros premios de chirigota en su haber, admitía que de cara a 2019 se ha puesto a pensar, pero "no me cuajaba nada, y nada me enganchaba. Y así no puedo ir a un concurso".

El grupo se tomaba la noticia con humor anunciando la retirada como anunció su nombre la comparsa de Juan Carlos Aragón, 'La gaditaníssima', con un figurado grafitti en un muro y la leyenda 'La descansíssima'.

De esta manera, la modalidad de chirigotas, en los últimos años de capa caída, recibe otro duro golpe con vistas al Carnaval venidero. Poco después de acabar el Concurso de 2018 se producía el anuncio de la baja de la chirigota de Juan Manuel Braza 'El Sheriff', molesto, en parte, con la deriva que a su juicio está tomando la fiesta gaditana y, sobre todo, el Concurso . Posteriormente era José Antonio Vera Luque el que avisaba de un parón de su chirigota, después de alcanzar cuatro primeros premios en cinco años. Al menos, la modalidad contará con el refuerzo que supondrá el regreso de la chirigota del Love como 'Los cachito pan', con repertorio de Kike Remolino, Javi García y David Cornejo. Los Molina, los primeros en anunciar su descanso, confirmaron anoche que finalmente sí estarán en el próximo certamen de coplas.

El de 2019 se perfila como el Carnaval de las ausencias. De momento, en coros faltará el de Luis Rivero, primer premio en los dos últimos años, y también se ha conocido que después de su año de parón tampoco regresará el de Lucía Pardo. En comparsas no estará Tino Tovar, que anunciaba su adiós en la última cuarteta de su popurrí con 'Tic-Tac, Tic-Tac'. Y en cuartetos no concursará el de Javi Aguilera y Ángel Piulestán.