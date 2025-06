El cartel del Orgullo del Ayuntamiento desata las protestas de los ilustradores de Cádiz

Cádiz/El cartel con el que desde el Ayuntamiento de Cádiz se anuncia la programación de actos del Orgullo de Cadi Cadi 2025 ha desatado la protesta de la Asociación de Ilustración Profesional de Cádiz (AIP), un colectivo que integra a más de 70 profesionales gaditanos y que ha querido mostrar su "profundo rechazo" a una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA). "Este tipo de decisiones invisibilizan el trabajo de las y los profesionales de la ilustración y el diseño", según reza el comunicado de la entidad que ha hecho público su malestar a través de sus redes sociales, el mismo medio utilizado por el Consistorio para responder a sus quejas.

Una contestación, como explica la vicepresidenta de AIP, Rocío Atrio, "que aún nos ha molestado más" ya que no sólo "reconocen que, efectivamente, se ha hecho con IA" sino que "como con una cierta condescendencia parece que nos vienen a explicar cómo funciona el trabajo creativo cuando, recuerdo, en nuestra asociación tenemos profesionales titulados y con experiencia de trabajo de más de tres décadas", lamenta.

Y es que ante la queja pública de AIP por la decisión de "una institución pública", que lleva a "desvalorizar el trabajo creativo" y que, además, "plantea serias dudas sobre la ética y los derechos de autor", desde el Ayuntamiento de Cádiz se escribe un post de respuesta donde se argumenta que "la imagen no ha sido generada automáticamente por IA, sino creada por una diseñadora profesional que ha integrado herramientas de IA en un proceso creativo riguroso (...) La IA, bien usada, no anula la autoría: la amplía. Cuestionar su uso sin conocer el proceso es injusto y limita el diálogo sobre los lenguajes visuales actuales".

Por su parte, Rocío Atrio no comprende que unos derechos de autor se anulen o se amplíen, "los derechos de autor son o no son, no hay más. Esa contestación es ridícula y es hiriente", define una de las responsables de la Asociación de Ilustración que recuerda que desde su organismo no se sataniza a la IA ni a ningún adelanto tecnológico, pero recuerdan que el compromiso con la cultura tiene que estar por delante y presente, sobre todo, por parte de las instituciones públicas.

Por ello, han pedido al Ayuntamiento de Cádiz y a la concejala Virginia Martín "responsabilidad sobre el uso de la IA en sus comunicaciones gráficas", una "rectificación" de este cartel y "abrir canales de diálogo con los y las profesionales del sector para futuras colaboraciones".

¿Por qué no es lícito para AIP la utilización de Inteligencia Artificial en los carteles?

Rocío Atrio profundiza en "un debate" sobre el que hay todavía "mucha tela por cortar" y en el que los profesionales que se dedican a la creación se deben posicionar cuanto antes "porque es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado y nuestro futuro".

La IA generativa, explica, al igual que ChatGPT, se nutre de imagenes de otros artistas, imágenes creadas por una persona. "Tenemos el caso reciente de cómo las imágenes virales al estilo Estudios Ghibli volvieron a abrir el debate sobre la IA. A todos nos parecía muy divertido generar imágenes con ese estilo, pero detrás de eso hay personas trabajando, está el lápiz, está la creación", recuerda Atrio que, además de la utilización de la herramienta como ocio (más o menos dañina) ve cómo "algunas instituciones se están aprovechando de esto en vez de pagar un cartel".

"El Ayuntamiento de Cádiz se está amparando en que, según dicen, es una diseñadora profesional del medio la que está utilizando la herramienta, pero sigue estando mal. Que esa persona quizás lo ha hecho porque tiene una carga de trabajo enorme, pero, si es así, no sabe el daño que hace a la profesión. La IA es una herramienta estupenda para hacer borradores, sacar composiciones, hasta para encontrar inspiración cuando se tiene un bloqueo, como quien va a un Museo o consulta catálogos, pero desde luego hacer un cartel con IA, y además ni siquiera advertirlo, que ya hasta muchas plataformas exigen que hay que señalar si se ha utilizado IA en una imagen, nos parece algo muy lesivo", expone Rocío Atrio.

El comunicado lanzado por la red Instagram de AIP cosechó "el apoyo de más de 13.000 personas en un sólo día" y "comentarios a favor de profesionales bastante reputados del sector", incluso, y como también se indicaba en el comunicado "desde el propio colectivo, que ha estado muy ligado al mundo de la creación y de lo artístico, se ofrecían de manera colaborativa para realizar esta labor".