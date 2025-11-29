Candelaria, una plaza con estrella en Cádiz

La reciente concesión de una Estrella Michelin al restaurante Mare del cocinero Juan Viu ha sido recibida con suma alegría por los hosteleros de la plaza de Candelaria. Una satisfacción que se reconoce con franqueza y que, en primer lugar, se personaliza en la figura del chef, en su trabajo y en la distinción de su propuesta. Pero una alegría que también alcanza al gremio de esta plaza al entender que tener tan cerca un negocio con el reconocido marchamo de la alta cocina debe contribuir al relanzamiento de una plaza con grandes posibilidades de futuro y que puede convertirse en uno de los núcleos gastronómicos más atractivos de la capital.

Incluso partiendo de que las laureadas recomendaciones de la Guía Michelin cuentan, no necesariamente a partes iguales, con detractores y admiradores, suele existir un punto común de encuentro: el turismo gastronómico existe, mueve cada vez a más personas y, quizás lo más importante, para este colectivo las Estrellas Michelin son una señal casi divina que alumbra el camino del buen comer, pero que generalmente se extiende también al resto de modelos gastronómicos que ofrece una ciudad o, más explícitamente, la zona en la que se sitúa el distinguido restaurante. Dicho en plata: no todos los días se puede comer en un restaurante Michelin, salvo en carteras con muchos recursos, y el abanico del turismo gastronómico, por tanto, se abre hasta el extremo, incluso, contrario.

De ello parecen ser conscientes los negocios hosteleros que acompañan a Mare en la plaza Candelaria. Pócimas, Royalty, Sonámbulo, El Ángelus, el bar Zapata y el bar de la Peña La Estrella (quien desde la broma se puede considerar la primera estrella gastronómica de la plaza) son las propuestas de un lugar que, parece que hay cierto consenso en la afirmación, va ganado en potencialidad y comodidad, aunque no al cien por cien, tras la reforma de peatonalización con limitaciones llevada a cabo por el Ayuntamiento. “Cuanto mejor le vaya al vecino, mejor para todos”, resume uno de los camareros de la plaza, a la que nos acercamos para pulsar la opinión de algunos de los hosteleros.

Dos clientes en una mesa del restaurante marroquí Pócimas. / Lourdes de Vicente

Naoufal, responsable del restaurante de comida marroquí Pócimas, expresa primero su alegría por el reconocimiento en forma de Estrella para Viu y, también, destaca la dificultad que entraña realizar una cocina “original y auténtica”, elementos que también resalta de todos los establecimientos que se reparten por la plaza.

Para Naoufal, el premio posiciona a Candelaria en el escaparate “nacional e internacional” de esta guía, y cree que de ello se beneficiarán todos los negocios. El responsable de Pócimas, un local que cuenta con terraza en la plaza, está convencido de que el galardón dará más vida a un enclave que, destaca, cuenta con negocios hosteleros que tienen cada uno “su propia esencia y particularidad: no nos parecemos”.

En Candelaria ha abierto hace unos meses El Ángelus, una propuesta que ha estrenado recientemente terraza. Carmen Adán, responsable del proyecto junto a Víctor Piñero, conoce bien Candelaria porque en la plaza tiene la terraza de su otro negocio hostelero, La Candela de la calle Feduchy. Contenta por el premio a Mare, Carmen explica que la plaza se está poniendo “estupendamente” y señala que le hace falta “gente, empuje y terrazas”. La Estrella Michelin, a su juicio, logrará atraer a “un público gastronómico que siempre es interesante para los demás negocios. Candelaria se está volviendo como una plaza muy gastronómica, y además con diversos estilos dentro del mundo de la restauración. Y entre todos nos retroalimentamos”.

Una familia sentada en la terraza del bar de la peña La Estrella. / Lourdes de Vicente

Si El Ángelus es la última incorporación hostelera en la plaza de Candelaria, la veteranía es propiedad del bar de la popular peña La Estrella. Juanchi, su encargado, sabe que el público que llegará a Mare buscando la Estrella Michelin puede ser muy distinto al que conforma su clientela, pero también reconoce que con la distinción sale ganando toda la plaza: “Puede haber gente que quiera saber por curiosidad dónde está ese restaurante, aunque no haya reservado, y que luego se sienta con nosotros; o algún grupo que haya reservado en Mare y que antes se puede tomar una cerveza con nosotros o en otro establecimiento. Creo que la Estrella Michelin es beneficioso para toda la plazoleta”.

También resalta Juanchi la variedad gastronómica de la plaza, lo que otorga un estilo característico a cada bar o restaurante, y confirma que la plaza está “mucho mejor” tras la reforma: “Estamos trabajando bastante bien”.

Y si alguien puede hablar con autoridad tanto de lo que supone una Estrella Michelin como de la particularidad de Candelaria es Leo Griffioen, primer cocinero en lograr el galardón para Cádiz y, también, antiguo hostelero de la plaza. Griffioen se congratula de la Estrella de Viu y piensa que demuestra el “buen momento” que atraviesa la gastronomía gaditana: “Es reflejo del trabajo y de la aportación de Cádiz a este mundo”. Recuerda el chef holandés que una Estrella Michelin es buena para toda la ciudad, que se sitúa en el mapa del turismo gastronómico, aumenta las visitas y eso repercute tanto en la hostelería como en otros comercios de la capital gaditana, como sucede con la oferta de alojamientos en hoteles y apartamentos.