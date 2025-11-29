La fortuna de un local (Candelaria, 12) que ya alumbró la primera Estrella Michelin de Cádiz

La fortuna parece sonreír a los negocios hosteleros que ocupan el local de la plaza de Candelaria, 12. Si ahora es Mare quien ha logrado su primera Estrella Michelin de la mano del cocinero barbateño Juan Viu, hace ya unos años se ubicó en este mismo local Código de Barra, el proyecto del holandés casi ‘nacionalizado’ gaditano Leo Griffioen que posteriormente, ya en su nueva ubicación de la calle San Francisco, logró con su restaurante la primera Estrella Michelin para la ciudad de Cádiz.

Una coincidente casualidad, evidentemente, que hace reír al chef holandés pero que también le sirve para valorar el espacio: “La plaza de Candelaria sería, en cualquier ciudad, una de las mejores plazoletas y en Cádiz por desgracia no lo es. Pero el sitio es bueno, y más ahora tras la reforma; es un espacio muy agradable, con mucho potencial”.

Y es que aquí fue donde Griffioen comenzó con Código de Barra y logró situar el local como un referente gastronómico de Cádiz. Con el tiempo, se trasladó a la calle San Francisco, lugar en el que le llegó la Estrella Michelin, y abrió en Candelaria Contraseña, el restaurante que posteriormente también se llevó hasta la calle San Francisco, aunque en este caso en su tramo más cercano a la calle Nueva.

Mare y Código de Barra son, hasta ahora, las dos propuestas de Cádiz que han sido elegidas por Michelin para formar parte de su selecto firmamento gastronómico.