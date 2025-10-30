Las calles de Cádiz que deberían de ser peatonales

Antes de que termine este año el Ayuntamiento de Cádiz pondrá en uso las dos zonas de bajas emisiones (ZBE) que tiene previstas en la ciudad: la gran pastilla central del casco antiguo y el tramo del Paseo Marítimo entre el Hotel Playa y Cortadura.

Con un notable retraso en su desarrollo y tras varios cambios en su planificación, el equipo de gobierno del PP, que optó por mantener las áreas urbanas destinadas a ser ZBE ya aprobadas por el equipo de José María González, finalmente ha introducido una importante limitación en la zona.

Así, frente a lo previsto inicialmente, las limitaciones en el acceso al tráfico se van a centrar únicamente en los vehículos que no estén empadronados en Cádiz. El resto, los que están censado en la ciudad, sí tendrán libre circulación por las calles que aún admiten tráfico rodado en el casco antiguo.

Según los datos municipales, los coches 'externo' suponen actualmente el 88% del tráfico interior por el casco histórico. Entre 2026 y 2027 se irán implementando una serie de medidas restrictivas que reducirán notablemente el número de estos vehículos que sí pueden entrar en la zona (por su menor contaminación). El restante 12% son coches puramente 'gaditanos'. No son muchos, ciertamente, pero los suficientes para agobiar el paso peatonal por determinadas vías de la ciudad. Y una de las apuestas de la ZBE es mejorar la movilidad peatonal.

En la presentación del proyecto de ZBE el alcalde, Bruno García, indicó que el Ayuntamiento seguirá ampliando el número de calles y plazas peatonales en el casco antiguo. Sin embargo, no mencionó el listado de futuras vías afectadas, hablando únicamente del proyecto ya conocido de la plaza de Manolo Santander, en el barrio de La Viña, aunque especificando que había vecinos del entorno que no estaban muy de acuerdo con esta peatonalización.

Lo cierto es que Cádiz es una de las ciudades del país con mayor número de calles peatonalizadas atendiendo a su superficie. Un reciente estudio de un portal inmobiliario la situaba en primer lugar entre las localidades con más de 75.000 habitantes, con el 18,47% del viario peatonal con un total de 21,2 kilómetros de extensión. En segundo lugar estaba Granada con el 15,2% del total, lo que en su término más amplio le suponen 84 kilómetros.

La primera calle peatonal en Cádiz

Dejando a un lado la peatonalización de la calle Ancha en la década de los 70, con un ayuntamiento todavía franquista, y cuando la vía era el epicentro del comercio de la ciudad, las corporaciones municipales han ido extendiendo las vías cerradas al tráfico en la ciudad. Carlos Díaz y Teófila Martínez fueron especialmente activos durante sus mandatos. En el caso de la popular muchas calles de intramuros se reformaron en vías con plataformas únicas y se peatonalizaron, con más o menos éxito, barrios como Santa María y Pópulo. En la etapa de José María González, se actuó con especial relevancia en todo el Paseo Marítimo.

Hoy, buena parte de las plazas de la ciudad son peatonales. San Juan de Dios, Catedral, España, Las Flores o buena parte de Candelaria y Mina tienen prohibido el acceso al tráfico rodado, salvo servicios municipales y de urgencia. En todos estos casos Cádiz ha ganado sustancialmente con las vías peatonales, desde el punto de vista económico (comercio local, hostelería), como ciudadano (más calles por las que poder pasear y menos contaminación ambiental y sonora).

Que Cádiz ya disfrute de un elevado porcentaje de calles y plazas peatonales y que el paso de vehículos se pueda reducir con la imposición de la ZBE, no implica que la movilidad vaya a mejorar sustancialmente a corto y medio plazo todo lo que debería. Es esencial seguir con un proyecto claro y decidido en el cierre al tráfico de calles al centro.

Analizando el actual funcionamiento de la red viaria en el casco antiguo, hay una serie de calles que por su afluencia de peatones y por su ubicación en el entorno de centros culturales, comerciales, educativos o sanitarios, deberían de tener limitado el paso de coches, incluidos los residentes en la ciudad.

Sacramento es una de las vías más largas de la ciudad, estrecha como la gran mayoría del centro, que atraviesa la Casa del Carnaval, la Torre Tavira, el colegio San Felipe, y el entorno del Museo de las Cortes y el Oratorio de San Felipe, cuya calle, Santa Inés, también debería de ser peatonal. Sacramento soporta un paso muy numeroso de coches que dificulta el paso peatonal por esta vía.

Las calles San Juan de Dios y Arquitecto Acero también necesitan cerrarse al tráfico. Una medida de este tipo mejoraría en ambos casos la visión de grandes monumentos urbanos, como el lateral de la Catedral o el Arco de los Blanco.

También es esencial peatonalizar la avenida 4 de diciembre, como forma de potenciar la conexión con Canalejas (un paseo público muy necesario de una profunda reforma) y a corto plazo con el muelle Ciudad ya abierto a los vecinos. En su día, durante las obras de la plaza de San Juan de Dios, ya se demostró que el cierre de esta avenida no provocaba grandes disfunciones en el tráfico de intramuros.

Cerrar totalmente la plaza de Mina y peatonalizar calles como Antonio López o San José a corto y medio plazo también ayudaría a potenciar la movilidad urbana.

El buen funcionamiento de la ZBE debe ir unida con la obligada mejora del transporte público en la ciudad. Si se quiere potenciar la circulación peatonal, el ciudadano, ya sea de aquí como el que esté de visita, debe contar con una red de autobuses eficiente, puntual y extensa, algo que no ocurre actualmente . Así mismo deben agilizarse los aparcamientos alterna disuasorios en el entorno de acceso al casco antiguo, como los previstos en la zona de la estación del tren y en la zona portuaria. Y junto a ello, una mejora del firme de muchas calles, para evitar caídas de los peatones, especialmente en una ciudad con un número muy alto de mayores.