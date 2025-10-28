Los coches de Cádiz, más contaminantes que los vehículos de los no residentes

Los coches censados en Cádiz, y que por ello no se verán afectados por las restricciones a la circulación impuesta a la Zona de Bajas Emisiones, son más contaminantes que los que vienen del exterior. Así se destaca en el plan municipal que se aprobará esta semana, como paso previo a la entrada en vigor en diciembre de la ZBE, tanto en el casco antiguo como en el tramo del Paseo Marítimo ya semipeatonal.

El estudio municipal que acompaña a las nuevas ordenanzas para la ZBE, analiza todo el tráfico que circula por el casco histórico de la ciudad, tanto en el caso de no residentes en Cádiz (por lo que se verán afectados con la nueva norma), como en el caso de residentes (que podrán circular libremente). El 89% del tráfico corresponde a coches no censados a Cádiz, mientras que apenas el 11% son vehículos empadronados en la ciudad.

Unidad: porcentaje de vehículos · Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Municipal ZBE Cádiz (2025). · Gráfico: M. Guillén

De todo el tráfico "externo", el 14,7% son vehículos nada contaminantes, con claves Cero y Eco. Sin distintivos acumula al 8,9% del tráfico, le sigue el 23,75 con distintivo B y el 52,8% del total con el C. Frente a estos datos, apenas el 8,3% del parque automovilístico censado en Cádiz son Cero o Eco, mientras que sube al 11,5% los que no tienen distintivos algunos por los años que acumulan, un 29,3% con distintivo B y el 50,8% con el C.

En el conjunto de estos tráficos destaca que el 72,71% son turismos, el 16,32% son ciclomotores y motocicletas; el 6,11% son camiones; el 5,30% furgonetas y apenas el 0,10% son autobuses.

Todo ello indica la antigüedad de una parte importante del parque móvil gaditano, lo que a medio o largo plazo obligará a la necesaria modernización del mismo.

De los viajes que se originan en la ciudad de Cádiz, según destaca el informe municipal, el 34,46% se originan en el casco antiguo y el resto en la zona de extramuros. De los viajes originados en intramuros, el 46,9% tiene destino en esta misma zona de la ciudad, mientras que el 36,4% se dirigen a Puerta Tierra ; el resto ya van fuera de la ciudad.

Junto a estos datos del estado de antigüedad del parque automovilístico que tiene la ciudad, tanto propio como externo, y la incidencia medio ambiental que provoca, el estudio municipal destaca que la implantación de la ZBE "tendrá notables efectos positivo para la salud de sus habitantes", por reducción de la contaminación que provocan los vehículos y por el paulatino incremento de las zonas peatonales.