Estos son los vehículos que necesitarán permiso para entrar en el centro de Cádiz con la Zona de Bajas de Emisiones

El Ayuntamiento de Cádiz ha cerrado por fin todo el diseño para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, y este viernes 31 se celebrará un pleno extraordinario para la aprobación inicial, con el objetivo de que todo esté ya en marcha en el tramo final de diciembre.

Es importante anotar que las restricciones de acceso a la ZBE, fundamentalmente todo el casco antiguo, será extensivas solo a los vehículos que no estén censados en la propia ciudad. Es decir, no afectará a los residentes en Cádiz cuyos vehículos estén censados por el Ayuntamiento y sí a quienes tengan coches no controlados por la Hacienda local.

Se considera que mantener la circulación rodada para el tráfico gaditano no afectará en nada a los índices medioambientales. Eso sí, se cuenta con un protocolo de actuación en caso de que estos índices contaminantes crezcan en un momento dado.

Con todo, entrada en vigor de la ZBE, que afecta en Cádiz a todo el interior del casco antiguo (menos la ronda de circunvalación) y el tramo del Paseo Marítimo ya peatonalizado, cumplirá el último plazo. Estos son los vehículos que tienen limitados el acceso, y los de libre acceso:

Vehículos de libre acceso, circulación y estacionamiento en las ZBE:

Las bicicletas, venículos de movilidad personal

vehículos con distintivo ambiental DGT y Eco

Vehículos sin distintivo o distintitivo B o C pertenecientes a prevención y extinción de incendios, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil y ambulancias

Vehículos con necesidad de inscripción en el Registro Municipal de acceso a Zonas de Bajas Emisiones

Vebiculos de servicios de suministros básicos (energía eléctrica, suministro o saneamiento de agua, saneamiento, gas, telecomunicaciones o asimilados)

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de mantenimiento y suministro necesarios para la prestación de los servicios públicos de la ciudad (también subcontratas)

Otros vehículos de asistencia sanitaria

Vehículos oficiales: de prestanción de servicios de las distintas administraciones públicas

Blindados y vehículos destinados al transporte de personas y/o mercancías de caja cerrada reforzada especialmente mediante un blindaje.

Y otros casos debidamente justificados por Policía y Delegación de Tráfico

Vehículos exentos permamentemente del límite temporal general:

Vehículos de ciudadanos empadronados en la ciudad de Cádiz que no teniendo el domicilio fiscal del vehículo en la ciudad de Cádiz tengan una causa justificada que motive autorizar su acceso.

Vehículos de usuarios de establecimientos de hospedaje y Parking Públicos en modalidad de rotación ubicados en el interior de la ZBE. Los vehículos deberán circular únicamente por el itinerario necesario para acceder al establecimiento de hospedaje o parking público. La dirección del establecimiento queda obligada a comunicar las matrículas de sus clientes al Ayuntamiento de Cádiz mediante procedimiento habilitado para su debido control en un plazo máximo de siete días naturales.

Vehículos dedicados al transporte de Personas con Movilidad Reducida que estén en posesión de la Tarjeta de Accesibilidad expedida por el organismo correspondiente o en proceso de obtención de la misma y cuenten con informe médico que justifique su autorización.

Grúas particulares de remolque de vehículos así como vehículos taller y auxilio en vía pública

Vehículos de más de 3.500 kg de empresas o profesionales de reparaciones, conservación y obras

Vehículos declarados registralmente como históricos por la normativa de la DGT.

Vehículos que prestan servicio en actividades singulares o eventos extraordinarios en la vía pública que cuenten con autorización municipal.

Otros casos no contemplados, debidamente justificados y autorizados por Policía o por la delegación de Tráfico.

Vehículos afectados por el límite temporal general

Sin distintintivo ambiental o con distintivo B y C