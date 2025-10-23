La Zona de Bajas Emisiones sólo afectará a los coches de personas no residentes en Cádiz

Una de las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha cerrado por fin todo el diseño para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones. El viernes 31 se celebrará un pleno extraordinario para la aprobación inicial, con el objetivo de que todo esté ya en marcha en el tramo final de diciembre.

Si nada se tuerce, la entrada en vigor de la ZBE, que afecta en Cádiz a todo el interior del casco antiguo(menos la ronda de circunvalación) y el tramo del Paseo Marítimo ya peatonalizado, cumplirá el último plazo.

Cierto es que lo hará el Ayuntamiento casi en el límite del tiempo. Cádiz ya estaba entre las ciudades (todas aquellas de más de 50.000 habitantes están obligadas a crear estos espacios urbanos) donde el proyecto acumulaba retrasos en su puesta en marcha. El último plazo impuesto por la administración central se termina el 31 de diciembre. Si no se cumplía los municipios perderían las ayudas al transporte público que reciben cada año.

El proceso en Cádiz ha sido largo, complicado y cambiante. Finalmente, el gobierno de Bruno García ha limitado las restricciones de acceso a la ZBE, fundamentalmente todo el casco antiguo, a los vehículos que no estén censados en la propia ciudad. Es decir, no afectará a los residentes en Cádiz cuyos vehículos estén censados por el Ayuntamiento y sí a quienes tengan coches no controlados por la Hacienda local.

Esta medida afectará, de esta forma, al 89% del tráfico que en un día normal puede discurrir por la futura Zona de Bajas Emisiones, ya que el 11% corresponde a coches censados en la ciudad.

El alcalde, Bruno García, ha defendido el plan municipal, y que la ZBE no afecte a los vecinos de la capital, poniendo sobre la mesa los datos de control medioambiental de la ciudad. Hay que tener en cuenta que la creación de estas áreas se impone desde la Unión Europea como forma de mejorar la calidad del aire y, también, potenciar la movilidad urbana.

Según el alcalde, Cádiz mantiene los parámetros ambientales correctos, e incluso está por debajo de los límites que la UE quiere imponer en 2030.

De esta forma, se considera que mantener la circulación rodada para el tráfico gaditano no afectará en nada a los índices medioambientales. Eso sí, se cuenta con un protocolo de actuación en caso de que estos índices contaminantes crezcan en un momento dado.

La acción decidida por el actual gobierno municipal es sustancialmente menos restrictiva, y ambiciosa, que la que planteaba imponer el anterior gobierno local. “Teníamos muy claro que el modelo anterior era muy restrictivo y drástico para los ciudadanos de Cádiz. Por eso hemos atendido a los datos ambientales de los dos últimos años para reforzar nuestra toma de decisión en este asunto”.

Medidas contra los coches no censados en Cádiz

Sí se mantendrán restricciones a todo el tráfico de vehículos no censados en Cádiz.

Así, en 2026 sólo podrán entrar en el centro urbano los coches con etiquetas Cero, Eco y C. Ya en 2027 la autorización será solo para las etiquetas Cero y Eco.

En 2026 afectará a un 30% del tráfico actual y en 2027 se llegará al 50%.

El funcionamiento de este sistema es el ya conocido.

En los últimos meses se han instalado en determinadas vías de acceso a intramuros 33 cámaras de control. Estas fijarán las matrículas de los coches que entren. Los ya censados en Cádiz están incluidos en el sistema, por lo que no tendrán problema de entrada ni tendrán que justificar su circulación interior.

En cuanto a los no censados si van a aparcamientos subterráneos (fundamentalmente el de San Antonio, que es el que está dentro del casco), a hoteles, talleres de coches, centros médicos o educativos... el sistema registrará la matrícula. Si no están autorizados por su grado de contaminación podrán ser sancionados con hasta 200 euro, y un 30% más si son reincidentes.

Una aplicación de Emasa facilitará el acceso a coches “no gaditanos” que puedan entrar, aunque les fijará siempre la ruta a seguir por el interior de la ciudad.

En los próximos días se mantendrán nuevas consultas con colectivos ciudadanos, aunque ya con el anterior gobierno local se hizo una exposición pública de todo este proyecto.