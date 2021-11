Calendario con las fiestas que tendrá Cádiz (o no) en los próximos meses

El desarrollo de la pandemia mundial del Covid-19 nos llevó a replantearnos nuestra forma de vida. Primero llegó el confinamiento, algo nunca visto por las generaciones que habitan el planeta. Tras el confinamiento, la desescalada: aprender a vivir con mascarilla, con normas que iban cambiando casi cada día, con otros horarios, aforos... Tras la desescalada la 'nueva normalidad', ese espacio en el que volvimos a salir, a sentirnos libres, pero con algunas restricciones... Y todo ello ha llegado para quedarse y ha transformado nuestra realidad, nuestros hábitos y hasta nuestras fiestas, esas concentraciones masivas donde el pueblo se echa a la calle para celebrar aquello que se le ponga por delante.

Este 2021 ha sido buena muestra de ello y 2022 no se librará. En Cádiz desde hace semanas no se deja de hablar del cambio de fecha del Carnaval y que ha trastocado los planes de otras festividades. A continuación detallamos las qué sí, no o quizá se celebren en la capital en los próximos meses.

Navidad: el Concurso Municipal de Belenes no se celebrará este año. No obstante, varias entidades están ultimando los preparativos para exhibirlos al público. Además, el Ayuntamiento recuperará su belén municipal, que se instalará en el patio del edificio que albergó al Rectorado de la Universidad de Cádiz.

Cabalgata de Reyes: aún no hay nada decidido por parte del Ayuntamiento de Cádiz acerca de esta cita tan esperada por los más pequeños. El Equipo de Gobierno tomará la decisión a finales de mes en función de la evolución de la pandemia. Lo que sí ha anunciado ya es que si sale, lo hará, tras muchos años, desde la plaza Ingeniera La Cierva.

Carnaval: la fecha oficial del Carnaval de Cádiz es del 26 de febrero al 6 de marzo y ya han sido más de medio centenar de agrupaciones callejeras, romanceros y otras agrupaciones las que han mostrado su interés en salir a la calle y cantar su letras en el mes por antonomasia de la fiesta grande gaditana.

No obstante, el Carnaval de Cádiz, de manera oficial, tendrá lugar del 2 al 12 de junio por decisión del Ayuntamiento de Cádiz, que esgrimió razones sanitarias para su traslado de fecha. En cuanto al COAC, se espera que puede comenzar en torno al 25 de abril y concluir en dos finales que tendrían lugar los días 2 y 3 de junio.

Semana Santa: mantiene su calendario y el Viernes de Dolores será el 8 de abril. Por tanto, comenzará en esa jornada y terminará el 17 de abril, que será el Domingo de Resurrección. El Consejo de Hermandades traslada un mensaje de tranquilidad y ya está organizando la Semana Santa de 2022, planteando horarios, itinerarios y orden de entrada en la carrera oficial.

Corpus: tras un tira y afloja con las nuevas fechas del Carnaval, finalmente no coincidirán gracias al adelanto del Domingo de Piñata al día 12 de junio. El Corpus será finalmente, según la decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, el domingo 19 de junio.