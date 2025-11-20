Cádiz se vuelca con el simulacro de tsunami: Concienciándonos y preparándonos para la gran ola

Cádiz ha amanecido preparada para la posible llegada de un maremoto devastador. Desde bien temprano de este jueves discurrían por sus calles decenas de vehículos y efectivos de Bomberos, Protección Civil, 061, Cruz Roja, Policía Nacional, Local, Guardia Civil, la UME... La ciudad se ha levantado volcada con el simulacro de tsunami que se ha celebrado en varios puntos estratégicos del municipio, con más de 20.000 personas implicadas, y con el Puesto de Mando Avanzado y el Puesto Principal de Coordinación instalados junto al resto de operativos en la explanada del Baluarte de Santa Elena, junto a las Puertas de Tierra. Desde allí se ha emitido el famoso mensaje de la plataforma ES-Alert, el que toda la ciudadanía esperaba, que ha sonado a las 10.14 minutos de la mañana, activando todo el protocolo para frenar el embate de la gran ola que azotaría la ciudad.

"Se ha producido un terremoto: propongo la activación del plan de emergencia"

"Se ha producido un terremoto como consecuencia de la falla de Marqués de Pombal de magnitud de 7,6 (aunque el real fue de 8,5 grados) y el jefe de servicio informa que se está evaluando la situación", ha arrancado Juan Ramón Jiménez, subdirector del 112 en Cádiz desde el puesto de mando, una vez recibida la información del seísmo desde el Instituto Geográfico Nacional. "Recibido, subdirector de emergencias, procedemos", ha respondido el coordinador de Emergencias y consejero de Sanidad, Antonio Sanz. "Propongo la activación del plan de emergencia por riesgo de maremoto en Andalucía en situación operativa 2, el envío inmediato del mensaje del sistema ES-Alert y activamos de manera urgente a la Unidad Militar de Emergencia. Proceda subdirector", ha añadido Sanz a las 10.09. Una vez seleccionado el mensaje previamente establecido y validado por la dirección general, se ha lanzado el texto avisando en este caso del simulacro que en cuestión de dos minutos ha sonado en todos los municipios costeros, aunque no en todas las terminales, como ha podido comprobarse. En este momento el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha activado el Plan Local de Riesgo por Maremoto.

El estridente sonido lanzado por el servicio andaluz de Protección Civil ha servido para activar a toda la cadena de evacuaciones verticales, horizontales así como rescates y búsquedas que se han desplegado por todo Cádiz y El Puerto de Santa María, donde ha participado la UME, así como en otros municipios costeros. En total han sido seis los escenarios de intervención, con las plazas de San Antonio y Mina como zonas de evacuación segura de escolares, estudiantes y evacuación vertical de varios edificios; el puerto de Cádiz, con la evacuación, salvamento y rescate de empresas en el recinto portuario; el Museo de Cádiz, donde se ha puesto en marcha el sistema de protección del patrimonio; Zona Franca, donde unos 40 arquitectos del Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) y el Colegio de Arquitectos de Cádiz ha ensayado el protocolo de valoración de daños en edificios; la playa de Santa María, donde se han practicado avisos de surfistas, rescates y protocolo de actuación forense del Instituto de Medicina Legal y El Puerto de Santa María, donde la Unidad Militar de Emergencias ha emprendido prácticas de búsqueda de desaparecidos con bomberos y sanitarios.

Un potente ejercicio que "está haciendo historia en Cádiz y Andalucía", ha destacado Antonio Sanz en la rueda de prensa celebrada en la playa de Santa María, con la puesta en marcha "del mayor simulacro de emergencias de maremoto y tsunami que se haya celebrado nunca en nuestro país y que siento el orgullo de liderar. La Agencia de Emergencias de Andalucía, junto a la ciudad de Cádiz y el Gobierno de la Nación "estamos llevando a cabo el mayor hito en materia de planificación de emergencias para la implantación de un plan, en este caso el de maremoto, con la implicación de más de 20.000 personas que en diferentes espacios han sido activadas, principalmente a través de evacuaciones, desalojos y rescates, como el que hemos vivido aquí, también con la participación de múltiples escenarios". Ha destacado durante la convocatoria "el tiempo récord" de evacuación de los escolares, un total de 2.539, "de dos minutos y medio de los colegios y un tiempo de llegada a la plaza de Mina y San Antonio de 9 minutos, gracias al trabajo previo con ellos porque los niños de hoy salvarán vidas mañanas". Y es que, como ha apuntado Sanz, "estáis más concienciados y más preparados que nunca para abordar estas situaciones de crisis".

En su intervención, en la que se ha acompañado de la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, el alcalde de la ciudad, Bruno García, la delegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores y el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz, ha enumerado la implicación de los más de 1.000 operativos de los servicios de emergencias, 500 edificios públicos, nueve centros educativos, dos hoteles, el Parador de Cádiz, diferentes centros de la administración pública que han sido desalojados, y varias empresas como Navantia, que este jueves se han metido en el papel de que un desastre natural como el de 1.755 arrasaba la ciudad.

Un ejercicio que se ha celebrado con éxito gracias a la participación de todas las administraciones "y con la integración plena de todos los efectivos en materia de emergencia que, con independencia de la administración a quienes representan hoy trabajan en equipo", ha reseñado. Pero que también se ha celebrado con la vista puesta en los fallos, "pues como siempre digo, un simulacro debe tener fallos para aprender de los errores, que de eso se trata". De hecho, "la realización de este tipo de ejercicio es de suma importancia porque no se trata solo de la capacidad que los equipos de emergencia tengan para responder ante una catástrofe o un riesgo como el que hoy estamos poniendo de manifiesto desde este simulacro, sino la importancia de concienciación y de la preparación de cada ciudadano en un periodo de tiempo de 55 minutos, en el que se tienen que tomar todas las decisiones para ponerse a salvo". En este afán, también se ha trabajado con el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application) para el sistema de mensajería al 112 por chat, para personas con diversidad funcional como las personas sordas, cuya escenificación también ha tenido lugar en el puesto de mando, que en caso real de maremoto se instalaría en un municipio de interior como Puerto Real o Jerez, por cuestiones de seguridad y cobertura. Desde este punto neurálgico de control del supuesto desastre se ha visualizado en varios monitores cómo se desenvolvía la situación en varios lugares estratégicos, con reportes de todos los lugares afectados y la cartografía con todas las infraestructuras críticas para actuar.

Blanca Flores, por su parte, ha insistido en la coordinación de administraciones "como una cuestión prioritaria en materia de emergencias", más aún "en una provincia tan sometida a los vaivenes de los temporales y posibles maremotos, pues con el cambio climático cada vez son más frecuentes las inundaciones y situaciones de riesgo". De hecho, del Gobierno ha participado personal de cuatro ministerios y se han puesto en marcha de 169 efectivos y 42 vehículos de Policía Nacional, de todas las brigadas de seguridad ciudadana, de información, de extranjería y Policía Judicial, Científica, además de personal de la Dirección General de Tráfico y la UME.

Por último, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado la labor de prevención que deben afrontar las instituciones, como el plan local del Ayuntamiento de Cádiz, que aparte de los simulacros "que se van a seguir realizando continuamente, cuentan con dos focos, el de la ciudadanía, que debe saber exactamente qué debe hacer y, por otro, las instituciones y cómo responden ante esta situación de emergencia. Hoy se han unido los dos, para entrenar la respuesta".

La salvaguarda del patrimonio

El Archivo Histórico provincial, la Biblioteca Provincial, el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Museo de Cádiz, han participado tanto en lo relativo a la puesta en práctica de las evacuaciones como en la salvaguarda de obras. Por ejemplo, se ha simulado en el Museo de Cádiz la recepción de tres obras de gran valor, que en realidad eran réplicas, procedentes de cada uno de estos centros. Para ello se ha firmado un convenio con la Consejería de Cultura y Deporte.

La tecnología se ha ubicado en el eje del ejercicio con la puesta en práctica de la REJA, la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía, y la conexión de los puestos de mando con el Centro de Coordinación Operativa Integrada con las salas 112, a través de la Plataforma de Gestión de Emergencias de Andalucía (GEA) y la eficacia de los drones para valoración de daños y búsquedas.