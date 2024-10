Cádiz aguanta como segundo puerto peninsular en número de cruceros después de Barcelona y cada vez más lejos de Málaga

Cádiz/A lo largo de los últimos meses España ha anotado un notable aumento en el número de pasajeros de cruceros que visitan el país. Así, según datos aportados por ente público Puertos de España, hasta este mes de septiembre de 2024, el número de cruceristas aumentó más de un 6%, lo que demuestra que España sigue siendo y teniendo destinos punteros para los cruceros, un incremento que está llegando acompañado de un cambio radical en este segmento.

La preocupación por la sostenibilidad y por el medio ambiente en general está llevando a buena parte de las navieras a someter la mayoría de sus flotas a cambios estructurales para conseguir ser más amigables con el entorno. A su vez, las compañías demuestran que están muy por la labor por poner todo de su parte para congraciarse con la naturaleza y, sobre todo, con la ciudadanía, ya que, en muchas capitales del mundo y grandes puertos son ya cada vez peor vistos, lo que está terminando por provocar grandes cambios en sus rutas y trayectos.

Esto mismo está llevando a que muchos puertos se pongan las pilas, y nunca mejor dicho, para que estas navieras apuesten por ellos en sus experimentos destinados a la búsqueda de nuevos atraques para así huír, enla medida de lo posible, de los trayectos más convencionales que han expresado ya su rebelión contra las navieras, los cruceros, los cruceristas y contra un turismo que, durante muchos años, han estado dando de comer a buena parte de sus poblaciones.

Así mismo, el sector está viviendo igualmente la llegada de un turismo de lujo a bordo de buques premium que ya no se conforman con cualquier cosas: no quieren colas, no quieren estar tan sólo unas horas en cada puerto, quieren experiencias más que excursiones y que requieren, y pagan por ello, una ratio de tripulación por turista más elevado de lo que ofrecen las líneas más convencionales y las navieras más populosas que sólo piensan en cruceros de más de 300 metros de eslora y capaces de alojar a entre 4 y 5.000 turistas.

A pesar de esos números están demostrando que son capaces de organizarlos y de evitar no sólo las colas sino los grandes tumultos, de manera que hacen lo que tengan que hacer para que ese pasaje nunca sea conciente de que más de 4.000 personas están viajando bajo su mismo techo.

Imagen en la que se aprecia la cercanía de los muelles de Cádiz en los que atracan los cruceros respecto al centro de la ciudad. / Jesús Marín

Así, compañías como Explora Journeys, que han sacado ya a la mar el Explora I y el Explora II (y se avecinan cuatro gemelos más que irán mejorando en lo que se refiere a sostenibilidad), han tirado de la manta y están poniendo el listón muy alto para todas aquellas navieras que quieren entrar por ahí, por ese turismo premium que ya sólo quiere el lujo como compañía.

Y parece que los puertos españoles no están demasiado mal vistos entre este tipo de turismo, de manera que puertos como el de Cádiz y, como no, los de Málaga, Granada, Motril o incluso, siempre que el Guadalquivir lo permite, Sevilla, están viendo entrar por sus bocanas no sólo a grandes super mega yates de los millonarios más millonarios, sino a cruceros premium que siguen apostadon por Cádiz como un destino de lujo para un turismo de lujo.

Y volviendo a las cifras, de enero a septiembre de 2024, los puertos españoles recibieron nada menos que a 3.086 cruceros. Y, como era lo esperado, Barcelona fue el puerto con mayor actividad con 573 barcos, seguido de Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) con 570 barcos y Las Palmas de Gran Canaria con 389 cruceros, seguido de Santa Cruz de Tenerife (317).

Eso si se tiene en cuenta a España como unidad territorial integrada por sus ínsulas. Pero si hablamos de la península, es ahí donde el puerto de Cádiz avanza varios puestos y se coloca el segundo en el ránking de muelles de España que reciben a más cruceros, con 238 barcos entre el primero y el noveno mes del este año.

Con 38 cruceros menos, es decir con 200 buques turísticos, se encuentra el puerto de Málaga, que, y, algo más lejanos los de Valencia (188), A Coruña (101), Cartagena (98), Vigo (73), Bilbao (67) y Alicante (60). Para buscar a Sevilla hay que irse a varios puestos más abajo ya que, con sus 58 cruceros recibidos entre este enero y septiembre, se encuentra en la parte medio-baja de la tabla, seguida de Tarragona (38), Gijón (22) y Almería (15).

Cifras de cruceristas

Cuando vemos las cifras de pasajeros se observa que España ha tenido un total de 9.111.538 cruceristas, lo que supone un aumento del 6,2% respecto a 2023. Barcelona es el puerto con mayor actividad con 2,8 millones de pasajeros, seguido de Baleares con 2 millones. Las Palmas de Gran Canaria acogió a un millón de pasajeros, Santa Cruz de Tenerife a 719.488 y Valencia a 616.375. Tras la capital levantina se encuentra el puerto de la Bahía de Cádiz, con 466.398 viajeros. En este ránking, el puerto de Málaga se encuentra bastante distanciado, ya que tan sólo ha recibido a un total de 282.960 cruceristas en estos primeros nueve meses del año.