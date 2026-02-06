Cádiz celebra este fin de semana el Día del Fundador del Movimiento Scout

La Delegación Municipal de Juventud e Infancia del Ayuntamiebnto de Cádiz colabora un año más con los Grupos Scouts de la ciudad en la celebración del Día del Fundador del Movimiento Scout, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de febrero, con una jornada que combinará un acto institucional en el Salón de Plenos y la izada de la bandera del movimiento scout en la fachada del edificio consistorial.

El Salón de Plenos acogerá el acto institucional que se desarrollará a partir de las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Cádiz, con la presencia de representantes scouts, educandos y scouters de los distintos grupos de la ciudad.

Durante el acto se pondrá en valor el papel del escultismo en la educación en valores, con una ponencia sobre la implicación social del movimiento scout, la lectura de artículos de la Ley Scout por parte de jóvenes integrantes de los grupos y la participación de la Delegación Scout de Cádiz.

Tras el acto institucional, la actividad se trasladará a la calle a las 11:00 horas con la presentación de los grupos scouts y la izada de la bandera scout en la plaza San Juan de Dios, seguida de un pasacalles hasta la plaza de San Antonio.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado que “el movimiento scout es un ejemplo vivo de cómo educar en valores transforma la sociedad desde la infancia y la juventud”, destacando que “Cádiz cuenta con una juventud comprometida, activa y solidaria, y los grupos scouts son una muestra clara de ello”.

Asimismo, ha señalado que “desde la Delegación de Juventud e Infancia apoyamos este tipo de iniciativas porque convierten nuestras plazas y calles en espacios educativos, de convivencia y aprendizaje”.

Por último, la concejala ha querido invitar a la ciudadanía a acompañar a los scouts durante la jornada, ya que “será un día muy bonito para la ciudad, por lo que también invitamos a vecinos y vecinas a disfrutar del ambiente, del pasacalles y de la energía que siempre transmite el escultismo”.