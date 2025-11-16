Búscate entre las imágenes de la III Carrera de Cádiz por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
La carrera se ha celebrado este domingo 16 de noviembre, con salida a las 11:00 horas desde la Plaza de España, y ha contado con dos modalidades: No Competitiva, de 3 km (una vuelta al recorrido) y la Competitiva, de 6 km (dos vueltas).

El recorrido ha partido desde la Plaza de España, rodeando el monumento de la Constitución de 1812 para girar hacia la Plaza Argüelles y desde ahí hacia la rotonda donde se ubica el monumento dedicado a San Francisco Javier, Alameda Apodaca y Alameda Hermanas Carvia Bernal, Baluarte de la Candelaria, Paseo Carlos III hasta la Avenida Dr. Gómez Ulla y giro en la calle Santa Rosalía. Tras llegar a la Plaza Fragela, giro en la calle Ceballos, Veedor y Plaza de San Antonio, rodeando y entrando en calle Ancha. Luego, a la izquierda, calle San José hasta Plaza de Mina, todo recto hasta llegar a la esquina con calle Zorrilla, Antonio López y arco de meta en la Plaza de España.

El evento ha contado con taller de zumba, yincana infantil, punto de lactancia y cuidados infantiles, atención sanitaria, avituallamiento y guardarropas en la propia Plaza de España durante la celebración de la prueba.

