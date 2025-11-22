Búscate en las imágenes del flashmob del Día del Flamenco
Búscate en las imágenes del flashmob del Día del Flamenco / Lourdes de Vicente

Búscate en las imágenes del flashmob por el Día del Flamenco en Cádiz

El encuentro ha llenado de música y baile el centro de Cádiz este sábado 22 de noviembre con la coreografía de los hermanos Ogalla y los tangos interpretados por el cantaor gaditano Manuel Gago

Así se ha bailado el flashmob por el Día del Flamenco en la plaza de la Catedral en Cádiz

